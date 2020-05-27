Справу проти колишньої глави Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак закрито в зв'язку із закінченням строків давності.

Таке рішення 26 травня ухвалив Вищий антикорупційний суд України, повідомила пресслужба. Корчак звинувачували в недостовірному декларуванні, провадження відкрили ще в жовтні 2017 року.

Напередодні засідання захист обвинуваченої подав клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття справи, оскільки терміни для залучення закінчилися в квітні 2020 року.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як повідомили в суді, не заперечував.

Наталія Корчак 112 Україна

Нагадаємо, за версією слідства, свекруха Корчак у 2016 році купила Skoda Octavia A7 вартістю 544,39 тис. гривень, однак фактично авто перебувало в постійному користуванні ексочільниці НАЗК і її чоловіка.

Автомобіль повинні були вказати в декларації, але інформація про нього була відсутня. Підозру Корчак оголосили 28 жовтня 2019 року.

Подача завідомо недостовірних відомостей у декларації або їх приховування в Україні карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин. Також обвинуваченого можуть позбавити волі на термін до двох років, із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ також почало розслідування інформації про величезні премії, які в 2016 році отримали керівники Національного агентства з питань запобігання корупції. Корчак не змогла пояснити, чому отримала 400 тис. грн зарплати.

Незабаром справу було закрито, однак 16 серпня 2019-го Солом'янський суд Києва своїм рішенням відновив розслідування.