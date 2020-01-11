Іран має відповісти: Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію справи про збитий літак МАУ

Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину в справі про катастрофу літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це в суботу, 11 січня, повідомила пресслужба органу. Відзначається, що здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

"За результатами обробки даних, отриманих у результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів із місця трагедії, і з огляду на визнання Іраном провини за збитий літак авіакомпанії "МАУ" військовими цієї країни, Офісом генерального прокурора ухвалено рішення про зміну кваліфікації кримінального злочину, за яким порушено провадження", – сказано в повідомленні.

Справу про збитий літак МАУ перекваліфікували

Із цього моменту слідство продовжиться за 2 статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше осіб і знищення літака.

"Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України", – додали в Офісі.

Нагадаємо, раніше авіакатастрофу розслідували за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган забила тривогу через те, що Офіс генпрокурора навіть після зізнання Ірану продовжив розслідувати вину загиблих членів українського екіпажу.

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