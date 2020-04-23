Головна Новини
23 квітня • оновлено в 21:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Справу про "плівки Єрмака" перекваліфікували на шахрайство – юристи

9.2т
Читати матеріал російською

У розслідуванні справи про "плівки Єрмака" змінена кваліфікація, матеріали передані до Національної поліції.

Правову кваліфікацію змінили зі зловживання впливом на шахрайство, повідомляється на сторінці юридичної компанії "Міллер" у Facebook.

Тепер не "корупція": юристи заявили про кардинальні зміни у справі "про плівки Єрмака"

"Сьогодні (23 квітня) нам стало відомо, що 17 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалила рішення про передачу справи за підслідністю в ГСУ Національної поліції, після зміни кримінально-правової кваліфікації на ст. 190 КК України (шахрайство)", – зауважили в компанії.

Зазначається, що раніше кримінальне провадження було зареєстровано САП і кваліфікувалося за частиною 2 статті 368-2 (зловживання впливом) КК.

"Суть зловживання впливом у тому, що особі дають гроші за те, що вона вплине на ухвалення рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші просто для власного збагачення. Шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів, тому справа більше не перебуває в підслідності НАБУ", – пояснили юристи.

Гео Лерос, який оприлюднив записи, де нібито фігурує брат голови Офісу президента Денис Єрмак, заявив, що справу тепер "успішно злили".

"Я нас всіх вітаю, справу щодо плівок Єрмака успішно злили! Тепер замість НАБУ розслідування буде проводити Національна поліція України, а Денис Єрмак відразу опинився потерпілим, а не організатором схеми розпродажі посад. Єрмак потерпілий, Карл! З річницею! Тепер в такій країні ми живемо, ласкаво просимо в задзеркалля!" – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили продовження скандальних "плівок", на яких нібито фігурує брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис Єрмак.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Плівки Єрмака" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Плівки Єрмака
Особи
Андрій Єрмак Гео Лерос
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне антикорупційне бюро України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
121
21
Смішно
3
Цікаво
45
Сумно
22
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
зеленский в отставку пока еще у тебя есть время уйти без крови на майдане.а ермака-кизяка под следствие ми-6.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
это называется "бадминтон". Теперь НПУ разберется и отправит назад.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала першою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги