Тепер не "корупція": юристи заявили про кардинальні зміни у справі "про плівки Єрмака"

У розслідуванні справи про "плівки Єрмака" змінена кваліфікація, матеріали передані до Національної поліції.

Правову кваліфікацію змінили зі зловживання впливом на шахрайство, повідомляється на сторінці юридичної компанії "Міллер" у Facebook.

"Сьогодні (23 квітня) нам стало відомо, що 17 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалила рішення про передачу справи за підслідністю в ГСУ Національної поліції, після зміни кримінально-правової кваліфікації на ст. 190 КК України (шахрайство)", – зауважили в компанії.

Зазначається, що раніше кримінальне провадження було зареєстровано САП і кваліфікувалося за частиною 2 статті 368-2 (зловживання впливом) КК.

"Суть зловживання впливом у тому, що особі дають гроші за те, що вона вплине на ухвалення рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші просто для власного збагачення. Шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів, тому справа більше не перебуває в підслідності НАБУ", – пояснили юристи.

Гео Лерос, який оприлюднив записи, де нібито фігурує брат голови Офісу президента Денис Єрмак, заявив, що справу тепер "успішно злили".

"Я нас всіх вітаю, справу щодо плівок Єрмака успішно злили! Тепер замість НАБУ розслідування буде проводити Національна поліція України, а Денис Єрмак відразу опинився потерпілим, а не організатором схеми розпродажі посад. Єрмак потерпілий, Карл! З річницею! Тепер в такій країні ми живемо, ласкаво просимо в задзеркалля!" – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили продовження скандальних "плівок", на яких нібито фігурує брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис Єрмак.

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