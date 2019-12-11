Справу про ДТП з тещею Притули можуть зам'яти: юрист вказав на нюанси

Справу тещі шоумена Сергія Притули й одіозного політика Віталія Хомутинніка Лілії Сопельник, котра 22 серпня скоїла жахливу ДТП в Києві, наїхавши на матір із 9-річним сином, можуть "спустити на гальма".
Таке переконання висловив адвокат потерпілих Юрій Сухов у програмі "Після всього" на "24 каналі". За його словами, на хід розслідування можуть суттєво вплинути ті факти, що водійка нібито переплутала педалі, а окрім цього, має ще й якесь захворювання.
"Але вона про нього знала ще до того, як відбулася ДТП. Тож, якщо знала, що має хворобу, яка заважає керувати авто, то це – обтяжувальні обставини", – каже він.
ДТП за участю Лілії Сопельник
А ось адвокатка Сопельник Олена Сторожук впевнена, що її клієнтці стало різко зле за кермом і педалей та не переплутувала. Вона наголошує на тому, що все це ще потрібно встановити під час досудового розслідування – зокрема, шляхом експертиз і експериментів.
Зі свого боку Сухов знову ж таки наголошує, що зважаючи на фізичний стан, Сопельник можуть визнати неосудною. Не поділяє він і обрання їй запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.
"Наскільки нам стало відомо, насправді, слідчий в той самий день, коли повідомили про підозру, підготував клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, але прокурор не підписав його і вимагав, щоб клопотання було про обрання домашнього арешту у нічний час", – зауважив юрист.
Також під час його розмови з журналістом розкрився ще один важливий нюанс. Зокрема, хоча перший зять Лілії Сопельник Сергій Притула публічно пообіцяв, що не буде втручатися у перебіг розслідування, то є ще один і не менш впливовий зять Віталія Хомутиннік.
"Він декілька скликань поспіль був народним депутатом. І загалом був дуже впливовим у часи президентства Януковича та згодом – Порошенка. У нього є зв’язки у СБУ", – підкреслив ведучий.
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