Справу Гримчака несподівано перекваліфікували: перші подробиці

Генеральна прокуратура України перекваліфікувала справу колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. З нього зняли підозру в шахрайстві і пред'явили підозру у зловживанні впливом.

Про це "Українським Новинам" повідомив його адвокат Дмитро Мельник. Після цього процесу справа повинна бути передана в Національне антикорупційне бюро за підслідністю, а також розглядатися у Вищому антикорупційному суді.

"Минулого тижня йому (Гримчаку. – Ред.) перекваліфікували підозру, тепер закидають ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу", – розповів Мельник.

Справу Гримчака несподівано перекваліфікували Радіо Свобода

Адвокат зазначив, що 21 жовтня Київський апеляційний суд повинен був розглянути скаргу на продовження арешту ексзаступника міністра, але переніс засідання на 12 листопада.

При цьому термін арешту і досудового розслідування закінчуються 14 листопада.

Мельник додав, що Гримчак залишився під вартою, адже заставу 6 млн гривень за нього не було внесено.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака. А разом з ним і його помічника Ігоря Овдієнка, який доводиться дружині чиновника Юлії братом.

Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була зроблена фальсифікація.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $ 1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабаря не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього нібито вилучили півмільйона календариків.

На початку жовтня Печерський районний суд Києва залишив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака під вартою ще на один місяць.

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