"Справи немає, є жага помсти!" Аваков послав під три чорти адвоката Януковича через Чорновіл

Глава МВС Арсен Аваков назвав підозру у вбивстві, яку ДБР пред'явило колишньому нардепу Тетяні Чорновіл, "неадекватною і ганебною". Він закликав першого заступника голови бюро Олександра Бабікова подати у відставку.

У своїй заяві в Facebook Аваков заявив, що "адвокат Януковича наплював на конфлікт інтересів як керівник ДБР, і інспірував справу проти Тетяни Чорновіл, особистого ворога Януковича".

"Немає справи, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо! Таня була на Майдані, як сотні тисяч українців – брала участь у цивільних протестах. Таня – талановита журналістка, емоційна політикиня. Навіть друзі її і товариші часто зляться на неї за прямоту і жорстку риторику.

Непідсудних у країні немає – і бути не повинно. Всі – і герої, і прокурори повинні відповідати на пред'явлення звинувачення. Але те, що відбувається в відношенні Тані – неадекватно і ганебно", – написав Аваков.

Тетяна Чорновіл РБК-Україна

Він додав, що Чорновіл також допомагала як волонтерка на Донбасі, а її чоловік загинув на фронті.

"Мені соромно, що всі ми допустили таку дію проти Чорновіл як сьогодні. Пане Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 – я такий же, як Таня – приходьте до мене, чекаю. Спробуйте. А краще підіть до біса з держслужби, або до Януковича назад. Не заважайте президенту відбудовувати країну. І так не просто!" – закликав Аваков.

Арсен Аваков liga.net

Колишній політв'язень РФ Олег Сенцов також став на захист Чорновіл, заявивши, що нібито "влада зливає в унітаз завоювання Майдану".

"Зараз "добрі" люди обвинувачують її в навмисному вбивстві людини 18 лютого 2014 року. Хоча усім давно відомо, що то був нещасний випадок, і загиблий свідомо залишився в підпаленій будівлі, відмовившись її залишати. Я теж був там поруч, хоч і підійшов пізніше, коли офіс Партії регіонів уже димів", – наголосив він.

У відповідь Авакову в ДБР заявили, що слідчі перебувають поза політикою, а причетність або вина Чорновіл у передбачуваному злочині буде встановлюватися судом.

"По-перше, ДБР у політику не грає щодо заяв, спрямованих до нас, які зробив міністр. По-друге, слідчий і прокурор в окремому цьому провадженні є самостійними фігурами, які здійснюють досудове розслідування", – наводить цитату УНІАН.

У коментарі ТСН ексглава управління спеціальних розслідувань Офісу генпрокурора Сергій Горбатюк заявив, що підозра Чорновіл безпідставна.

"Ніяких ознак, які б навмисне привели до вбивства, взагалі немає. На мою думку, і ознак ненавмисного вбивства немає, тому що ніяких перешкод в залишенні цього приміщення не було. Там була не одна людина, там було кілька, які могли покинути це приміщення" , – сказав він.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) вказало, що заступник директора ГБР Олександр Бабіков раніше захищав колишнього президента Віктора Януковича в якості адвоката.

До Тетяни Чорновіл увірвався спецназ ДБР з обшуком Facebook Тетяни Чорновіл

Як писав OBOZREVATEL, співробітники ДБР 10 квітня прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновіл у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу в 2014 році офісу Партії регіонів. Обшук провели в будинку журналістки в селі Гора Бориспільського району Київської області.

У бюро повідомили, що 18 лютого 2014 року Чорновіл керувала діями групи осіб і безпосередньо брала участь у підпалі будинку на вулиці Липській у центрі Києва.

За словами Чорновіл, метою обшуків ДБР було вилучити її нагородну зброю і одяг, в якій екснардепка була під час Майдану. Говорячи про мотиви обшуків, вона заявила, що це нібито "продовження її переслідувань за активну участь у подіях 2014 року проти режиму Віктора Януковича".

Відзначимо, ще в кінці січня Чорновіл проникла на територію ДБР через паркан із колючим дротом. Через це бюро незабаром почало досудове розслідування за фактом порушення Чорновіл громадського порядку.