Справи Майдану: ексберкутівцю повідомили про підозру у вчиненні умисних вбивств та теракту
Ексспівробітнику колишнього полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України у столиці, правоохоронці повідомили про підозру в участі у вчиненні умисних вбивств активістів, а також теракту під час Революції Гідності.
Йдеться про події 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у місті Київ. Про це в Telegram інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
У відомстві повідомили, що нині організовується розшук підозрюваного.
Зокрема, експравоохоронця підозрюють у:
перевищенні своєї влади та службових повноважень на виконання явно злочинного наказу керівництва;
участі у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше осіб способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчинених за попередньою змовою групою осіб;
заволодінні вогнепальною зброєю, яка використовувалась під час вчинення злочинів, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою уникнення відповідальності;
терористичному акті;
незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства.
Зазначається, що причетність ексберкутівця до вказаних злочинів було встановлено та достатньо обґрунтовано підозру завдяки експертам-балістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. M. С. Бокаріуса.
Слідчі дії здійснюються слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.
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