У ГПУ заявили про зв'язок справ Гладковського та Пашинського: про що йдеться

Справа колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського пов'язана з екснардепом, колишнім головою комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони Сергієм Пашинським.
Таку заяву в ефірі ICTV зробив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Він уточнив, що розслідування про можливе зловживання службовим становищем Гладковським "має певні зв'язки" з ексдепутатом.
Генпрокурор пояснив, що новин у справі Гладковського довго не було, тому що слідчі органи збирали достатню кількість доказів для повідомлення про підозру.
"Питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатися. Матеріали щодо Пашинського були зібрані й було достатньо доказів для того, щоб пред'являти підозру.
Що стосується багатьох інших прав, пов'язаних з економікою і зловживанням посадою, ми на цьому тижні зареєстрували три таких провадження, які можуть бути пов'язані з цією справою. Більше того, навіть підозра, що пов'язана з Гладковським, вона теж має певні зв'язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", – сказав Рябошапка.
Він зазначив, що ГПУ не анонсує підозри або певні процесуальні рішення, але не виключає, що "протягом певного часу такі процесуальні рішення можуть з'явитися в інших епізодах" щодо Пашинського.
Олег Гладковський і Сергій Пашинський
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор ГЛАДКОВСЬКА.
Гладковський-молодший заявив, що буде подавати в суд на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.
У липні 2019 го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).
Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ, в той же день він оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.
8 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру Гладковському - в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.
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