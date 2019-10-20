У ГПУ заявили про зв'язок справ Гладковського та Пашинського: про що йдеться

Справа колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського пов'язана з екснардепом, колишнім головою комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони Сергієм Пашинським.

Таку заяву в ефірі ICTV зробив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Він уточнив, що розслідування про можливе зловживання службовим становищем Гладковським "має певні зв'язки" з ексдепутатом.

Генпрокурор пояснив, що новин у справі Гладковського довго не було, тому що слідчі органи збирали достатню кількість доказів для повідомлення про підозру.

"Питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатися. Матеріали щодо Пашинського були зібрані й було достатньо доказів для того, щоб пред'являти підозру.

Що стосується багатьох інших прав, пов'язаних з економікою і зловживанням посадою, ми на цьому тижні зареєстрували три таких провадження, які можуть бути пов'язані з цією справою. Більше того, навіть підозра, що пов'язана з Гладковським, вона теж має певні зв'язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", – сказав Рябошапка.

Він зазначив, що ГПУ не анонсує підозри або певні процесуальні рішення, але не виключає, що "протягом певного часу такі процесуальні рішення можуть з'явитися в інших епізодах" щодо Пашинського.

Олег Гладковський і Сергій Пашинський Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.

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