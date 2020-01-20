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20 січня • оновлено в 23:23
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/ Розслідування

Справа Майдану розвалиться? Юристка пояснила, чим загрожує видача "беркутівців"

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Чинна влада України ризикує остаточно "поховати" справи Майдану, попередила депутатка Верховної Ради VIII скликання, адвокатка Олена Сотник.

"Я вважаю, що чинна влада рухається в напрямку того, щоб справи Майдану ніколи не були доведені до кінця", – заявила Сотник в ефірі ObozTV.

Тривожним сигналом, на її думку, стало звільнення ексбійців спецпідрозділу "Беркут", які звинувачуються у вбивстві 48 активістів Євромайдану в 2014 році. Колишні силовики були передані т.зв. "Л/ДНР" в рамках обміну полоненими з Росією.

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Як пояснила юристка (в минулому – член групи адвокатів сімей "Небесної Сотні"), Україна вже не зможе судити екс-беркутівців заочно.

"Немає жодних виправдань передавати цих людей без винесення вироків", – зазначила вона.

"Норми в Кримінальному та Кримінально-процесуальному кодексі не дозволяють винести заочне рішення щодо цих осіб. Тобто чистої води обман, що щодо них будуть винесені заочні рішення. За чинного Кримінально-процесуального кодексу це неможливо", – наголосила Сотник.

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За її словами, раніше справи Майдану стопорилися, зокрема, через "серйозні проблеми із судами".

"Я особисто бачила справи, які чисто технічно – з різних процесуальних причин, зокрема через те, що не прийшов прокурор або адвокат – переносилися на кілька місяців.... Люди часто приїжджали з інших міст, витрачали свої кошти, щоб бути присутніми на засіданнях, а суддя міг перенести, тому що хтось не з'явився... Не поважаючи людей, які прийшли, не беручи до уваги їхні інтереси", – розповіла екснардепка.

Крім того, додала Сотник, була проблема з якістю матеріалів, які передавалися до суду, а також з нестачею прокурорів.

Ще восени 2019 року активісти та сім'ї загиблих зажадали від Зеленського не допустити зупинки розслідування справ Майдану

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censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР". Додому повернулися 76 українців, у відповідь Київ передав терористам 124 ув'язнених, серед яких – п'ятеро екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілі Євромайдану в 2014 році.

  • Президент України Володимир Зеленський пояснив, що його пріоритетом було "повернути живих" і пообіцяв завершити розслідування справи про розстріли на Майдані.

  • Державне бюро розслідувань (ДБР) призначило головного слідчого у "справах Майдану" – Олександра Буряка, а також сформувало підрозділ, який розслідуватиме злочини режиму Віктора Януковича під час Революції Переваги.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Розстріли на Майдані Обмін полоненими Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олена Сотник
Місце
Україна
Теги
Беркут Майдан Державне Бюро Розслідувань
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Нажаль новообраний гідрант конституції України і його оточення не проукраїнські, а це зрада,біда і небезпека для України, патріотів і українців в цілому...
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