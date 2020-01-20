Справа Майдану розвалиться? Юристка пояснила, чим загрожує видача "беркутівців"

Чинна влада України ризикує остаточно "поховати" справи Майдану, попередила депутатка Верховної Ради VIII скликання, адвокатка Олена Сотник.

"Я вважаю, що чинна влада рухається в напрямку того, щоб справи Майдану ніколи не були доведені до кінця", – заявила Сотник в ефірі ObozTV.

Тривожним сигналом, на її думку, стало звільнення ексбійців спецпідрозділу "Беркут", які звинувачуються у вбивстві 48 активістів Євромайдану в 2014 році. Колишні силовики були передані т.зв. "Л/ДНР" в рамках обміну полоненими з Росією.

Як пояснила юристка (в минулому – член групи адвокатів сімей "Небесної Сотні"), Україна вже не зможе судити екс-беркутівців заочно.

"Немає жодних виправдань передавати цих людей без винесення вироків", – зазначила вона.

"Норми в Кримінальному та Кримінально-процесуальному кодексі не дозволяють винести заочне рішення щодо цих осіб. Тобто чистої води обман, що щодо них будуть винесені заочні рішення. За чинного Кримінально-процесуального кодексу це неможливо", – наголосила Сотник.

За її словами, раніше справи Майдану стопорилися, зокрема, через "серйозні проблеми із судами".

"Я особисто бачила справи, які чисто технічно – з різних процесуальних причин, зокрема через те, що не прийшов прокурор або адвокат – переносилися на кілька місяців.... Люди часто приїжджали з інших міст, витрачали свої кошти, щоб бути присутніми на засіданнях, а суддя міг перенести, тому що хтось не з'явився... Не поважаючи людей, які прийшли, не беручи до уваги їхні інтереси", – розповіла екснардепка.

Крім того, додала Сотник, була проблема з якістю матеріалів, які передавалися до суду, а також з нестачею прокурорів.

Ще восени 2019 року активісти та сім'ї загиблих зажадали від Зеленського не допустити зупинки розслідування справ Майдану censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР". Додому повернулися 76 українців, у відповідь Київ передав терористам 124 ув'язнених, серед яких – п'ятеро екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілі Євромайдану в 2014 році.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що його пріоритетом було "повернути живих" і пообіцяв завершити розслідування справи про розстріли на Майдані.

Державне бюро розслідувань (ДБР) призначило головного слідчого у "справах Майдану" – Олександра Буряка, а також сформувало підрозділ, який розслідуватиме злочини режиму Віктора Януковича під час Революції Переваги.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!