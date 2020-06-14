Справа Злочевського: суд призначив підозрюваному заставу в 40 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Кічі, якого затримали під час передачі хабара керівництву НАБУ і САП за закриття кримінального провадження проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Таке рішення було ухвалене 14 червня. Фігуранта заарештували на 60 діб (до 10 серпня) з можливістю внесення застави в розмірі 40,3 млн грн (близько $1,5 млн). Трансляція велася на YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду.

У разі внесення застави суд зобов'язав Кічу носити електронний браслет.

Сторона звинувачення клопотала про арешт і заставу удвічі більшу, ніж обрав суд.

Підозрюваний заявив, що він не збирав грошей на хабар і не торкався їх, а передача коштів відбувалася без його участі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: