Справа Злочевського: суд призначив підозрюваному заставу в 40 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Кічі, якого затримали під час передачі хабара керівництву НАБУ і САП за закриття кримінального провадження проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського.
Таке рішення було ухвалене 14 червня. Фігуранта заарештували на 60 діб (до 10 серпня) з можливістю внесення застави в розмірі 40,3 млн грн (близько $1,5 млн). Трансляція велася на YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду.
У разі внесення застави суд зобов'язав Кічу носити електронний браслет.
Сторона звинувачення клопотала про арешт і заставу удвічі більшу, ніж обрав суд.
Підозрюваний заявив, що він не збирав грошей на хабар і не торкався їх, а передача коштів відбувалася без його участі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ 12 червня затримало кількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, під час передачі хабара в розмірі $6 млн.
За інформацією журналіста Юрія Бутусова, серед затриманих також директор із правових питань компанії Злочевського Burisma Андрій Кіча.
У НАБУ і САП заявили, що до закриття справи проти Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генерального прокурора.
Офіс генпрокурора почав службове розслідування щодо свого працівника.