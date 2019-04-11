Справа "Запоріжжяобленерго": Німеччина погодилася видати Україні екс-нардепа Крючкова

Колишнього народного депутата, голову правління холдингової компанії "Енергомережа", яка замішана в корупційній схемі з присвоєння коштів "Запоріжжяобленерго", Дмитра Крючкова екстрадують в Україну 15 квітня.

Про це повідомив заступник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, передає "Слово і діло".

Він повинен прилетіти з Німеччини, де перебував із моменту оголошення його в міжнародний розшук, 15 квітня о 18:00.

Дмитро Крючков epravda.com.ua

Нагадаємо, влітку 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук як головного фігуранта корупційної схеми з виведення коштів "Запоріжжяобленерго". Йому інкримінують розкрадання з державного бюджету близько 424 млн грн.

14 квітня 2018 року його було затримано в Німеччині. У травні 2018 Крючков заплатив 100 тисяч євро застави і вийшов на свободу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАБУ пообіцяли долучити матеріали журналістського розслідування програми "Схеми" про корупцію в "Запоріжжяобленерго" до відкритого кримінального провадження.

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