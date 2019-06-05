Справа Зайцевої знову зайшла у глухий кут: помічено кричущий факт

Те, що провадження щодо дій експертів у справі про жахливу ДТП у Харкові на вул. Сумської за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, було закрито, показало, що система не готова змінюватися.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловила журналістка Тетяна Доцяк. "А це означає, що експерти можуть малювати що завгодно, писати будь-які висновки, і ми не зможемо поставити під сумнів їх дослідження, і не дай Бог, побачити в них ознаки злочину, оскільки експерти "попереджали про кримінальну відповідальність" і "на свій розсуд вибирають методики", і вони апріорі правильні", – обурилася вона.

За її словами, експертів в Україні ще жодного разу не притягали до відповідальності, оскільки в такому випадку "зруйнується вся схема і залучати доведеться цілий ланцюжок зацікавлених".

LB.ua

"Прокурори і слідчі могли би в цьому ділі показати свою неупередженість, на власному прикладі довести, що реформа працює. Але все як завжди", – підкреслила Доцяк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у діях експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу у кримінальному провадженні щодо ДТП у Харкові на Сумській, не знайшли складу злочину.

У результаті провадження закрили. Адвокат Дронова Сергій Перепелиця має намір оскаржити постанову слідства щодо дій експертів.

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