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Справа в Криму: розкрито причину блокади Азовського моря Росією

5.6тЧитати новину російською

Екс-очільник Донецької ВЦА Павло Жебрівський вважає, що блокуючи Азовське море, Росія намагається тиснути на Україну для того, щоб відновити водопостачання до окупованого Криму.

Свою точку зору політик озвучив в ефірі на телеканалі "112 Україна", зазначивши, що нещодавно відкритий Кримський міст не вирішить ключову проблему окупантів на півострові.

"Основна проблема - це вода. І зрозуміло, що Путін робить такий тиск, блокуючи Маріуполь, Бердянськ, особливо болісно б'є по Маріуполю і Донецькій області, тому що там працює завод ім. Ілліча, завод "Азовсталь", інші підприємства", - сказав він.

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Жебрівський нагадав, що через будівництво мосту зменшився тоннаж суден, які проходять через Керченську протоку, а зараз Росія фактично зупиняє всі кораблі в регіоні.

За словами екс-глави Донецької ВГА, існує необхідність військового супроводу торгових суден а також звернення за допомогою до міжнародних партнерів.

"Україна має проблему з приводу того, що немає у нас там військового флоту. У нас є деякі катери броньовані. Я думаю, нам потрібно звертатися до міжнародників, ті ж США на наступний фінансовий рік виділили 250 млн дол. на фінансову допомогу. Я думаю, що в першу чергу ми повинні супроводжувати торгівельні судна, що йдуть в порти "Маріуполь" і "Бердянськ", нам якраз потрібні бронекатера і інша техніка, щоб забезпечити військовий супровід", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський експерт передрік захоплення Росією Азовського моря і Одеси.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Павло Жебрівський
Місце
Україна
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свиномовные , повторяйте: НОРД, НОРД, НОРД.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
По поводу тоннажа полный пишдежь, какие суда ходили, те и сейчас без огранечений могут пройти под аркой моста. О собственном ВМФ пока можно только мечтать или надеяться на хозяина.
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Mikgzr Mikgz
Mikgzr Mikgz
Ну вот откуда такие дегенераты берутся? Давно всем известно что досмотр судов в Азовском море стал проводится после незаконного задержания судна и эпижа 'Норд'
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