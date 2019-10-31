Звинувачували в приховуванні корупції в оборонці: ГПУ зняла підозру з ексдетектива НАБУ

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього детектива НАБУ Євгена Завгороднього, якого підозрювали у приховуванні розкрадань у державному концерні "Укроборонпром".

Про це з посиланням на відповідь ГПУ в четвер, 31 жовтня, повідомляє "Українська правда".

"Ухвалено рішення про закриття кримінального провадження щодо колишнього детектива НАБУ в зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу", – заявили в прокуратурі.

З ексдетектива НАБУ зняли підозру у справі "Укроборонпрому"

Відзначається, що прокурор закрив провадження щодо Завгороднього ще 21 жовтня, але, як показує документ Генпрокуратури, ГБР продовжує досудове розслідування у справі про приховування злочину.

Підтвердив закриття провадження і сам Завгородній. Ексдетектив повідомив, що отримав відповідну постанову поштою.

Facebook Євгена Завгороднього

"Як виявилося, об'єктивної сторони немає. І суб'єктивної сторони немає. Раптово. З'ясувалося. Через п'ять місяців розслідування, численних слідчих дій, наших скарг і клопотань", – написав він у Fаcebook, запевнивши, що "безпідставно звинувачений у злочині, якого не скоював".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Завгородньому оголосили про підозру 6 червня.

Слідство з'ясувало, що співробітник НАБУ розслідував діяльність керівників "Харківського бронетанкового заводу", підозрюваних у розтраті майна, однак порушень так і не виявив. Завгородній відкликав експертизу.

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