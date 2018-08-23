Справа Тамразова: екс-чиновника повторно відпустили під заставу

Печерський районний суд Києва відпустив екс-заступника глави "Укргазвидобування", власника онлайн-видання Insider Олексія Тамразова під заставу в 20 мільйонів гривень.

Про це розповів адвокат підозрюваного Віталій Коломієць у коментарі "Українській правді". Він додав, що Тамразову виділили п'ять днів, щоб внести всю суму.

"Суд відпустив у залі судового засідання й обрав запобіжний захід у вигляді застави в майже 20 млн", - сказав адвокат.

Олексій Тамразов Анастасія Ярова / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тамразов був затриманий під час спільної операції Генінспекції ГПУ і СБУ 9 серпня. Його звинуватили у спробі дачі хабара прокурору ГПУ в розмірі 200 тис. дол. За сприяння в знятті арешту з майна в кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

10 серпня Тамразова відправили під арешт строком на 60 днів із правом внесення застави. Через три дні екс-чиновник був відпущений під заставу в розмірі 3 млн гривень.

21 серпня співробітники Генпрокуратури повторно затримали Тамразова. І 23 серпня ГПУ готувала подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з заставою в розмірі 500 млн.