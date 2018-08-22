Справа Тамразова: адвокат озвучив гігантську суму застави від ГПУ

Генеральна прокуратура готує подання про обрання екс-заступнику голови "Укргазвидобування", власнику онлайн-видання Insider Олексію Тамразову запобіжного заходу у вигляді арешту з великою заставою.
Адвокат Тамразова Віталій Коломієць повідомив "Українській правді", що дану інформацію йому надав прокурор.
"Клопотання захисту мають завтра (23 серпня - ред.) зранку дати", - сказав він.
В якості альтернативи арешту ГПУ буде просити заставу в розмірі 500 млн грн.
Варто відзначити, що в цій справі це найбільша заставу. Раніше такою вважалася застава для Олександра Кацуби в розмірі 450 млн грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Тамразов був затриманий в ході спільної операції Генінспекціі ГПУ і СБУ 9 серпня. Його звинувачують в спробі дачі хабара прокурору ГПУ в розмірі 200 тис. дол. За сприяння в знятті арешту з майна в кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.
10 серпня Тамразова відправили під арешт строком на 60 днів з правом внесення застави.
13 серпня екс-чиновник був відпущений під заставу в розмірі 3 млн гривень.
21 серпня співробітники Генпрокуратури повторно затримали Тамразова.