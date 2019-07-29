Справа суддів ОАСК: у Луценка похвалилися проривом

Підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва доставлені на підпис до заступника Генерального прокурора України.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. За її словами папери надійшли о 10:55 понеділка, 29 липня.

"Просто треба вчасно все робити, пан Горбатюк (начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк - Ред.)", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України від 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Слідчі дії проходять в рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів щодо учасників Євромайдану. Також розслідується тиск глави суду на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

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