Справа судді Чауса: в Молдові спростували скандальний зв'язок

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду заявив, що не знає про зв'язок між екстрадицією в Україні екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса і справою банкіра, мільйонера В'ячеслава Платона.

Журналісти запитали у нього, чи правда, що між країнами є домовленість, оскільки Чаус в Україні може дати свідчення на багатьох, його повернення небажане, "ми вам Платона дуже швидко, а ви там у себе Чауса потримайте", пише "Цензор.нет" .

"Я ось про цей зв'язок навіть і не знав", - заявив він.

"А про суддю Чауса?" - уточнили журналісти.

"Не знаю", - відповів Канду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня 2016 року НАБУ викрило Чауса, який вимагав та отримав хабар в розмірі $ 150 тисяч. Отримані гроші суддя зберігав закопаними в скляних банках. Після цього він втік на територію окупованого Криму, а Україна звернулася в Інтерпол з проханням знайти Чауса. У березні 2017 року корупціонер був затриманий в Молдові.

У січні 2018 року стало відомо, що питання екстрадиції Чауса затягується.