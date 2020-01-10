Справа Шеремета: судді заявили про втручання у розслідування адвоката підозрюваної Кузьменко

Судді апеляційного суду Києва заявили про втручання у розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета адвоката підозрюваної у цій справі Юлії Кузьменко.

Про це повідомляється на сайті Судової влади України. Йдеться зокрема про засідання 20 грудня, яке перенесли через відсутність прокурора. Тоді правозахисник Владислав Добош відмовлявся його залишати.

"Судді інформують, що таке висловлювання адвоката підтримали присутні у судовому засіданні вільні слухачі, які прийшли підтримати підозрювану. Вони почали погрожувати, що ніхто з них не залишить залу судового засідання до прибуття прокурорів, які беруть участь у розгляді судового провадження", – зазначається в заяві.

Владислав Добош і Юлія Кузьменко на засіданні суду

Також у своєму зверненні судді пишуть, що події призвели до перешкоджання здійсненню апеляційного розгляду інших проваджень у зазначеному залі суду.

Також під час конфлікту було "пошкоджено майно Київського апеляційного суду – меблі й технічні пристрої".

"Такі дії адвоката свідчать, що він використовував засоби та методи, які суперечать чинному законодавству, з метою дискредитації суду та здійснення на суддів незаконного впливу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

За рішенням суду, Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.

Антоненку 23 грудня відмовили у задоволенні апеляційної скарги та залишили під вартою.

Однією з причин, з якої Антоненка залишили під арештом, стали нові докази проти нього. Поліція з'ясувала, що для підриву авто Шеремета використовувалася речовина, аналогічна тій, залишки якої поліція знайшла у вилученій в Антоненка міні.

Під будівлею Апеляційного суду міста Києва 24 грудня перед засіданням у справі про апеляцію щодо запобіжного заходу для Кузьменко зібрали понад 100 правоохоронців.

Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета волонтерку та дитячу кардіохірургиню Юлію Кузьменко 24 грудня залишили під вартою до 8 лютого 2020 року.

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