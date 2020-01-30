Справа Шеремета: Рябошапка визнав брак доказів

Щоб передати до суду справи щодо обвинувачень підозрюваних у виконанні та організації вбивства Павла Шеремета, необхідно зібрати додаткові докази. Оскільки тих, що є зараз, недостатньо.

У цьому зізнався генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. "Мені здається, що зараз мають бути зібрані додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", – зазначив він.

Генпрокурор також звернув увагу на те, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру. Тому додаткові докази повинні збирати і надалі.

Руслан Рябошапка "Українська правда"

"Щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують провину цих людей, – а ми повинні рухатися в обох напрямках – підготовлені письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування. Будемо стежити за виконанням цих вказівок", – сказав Рябошапка.

Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі залежатимуть від того, яким чином ці вказівки будуть виконані, чи будуть зібрані додаткові докази.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна вийти на замовників вбивства Шеремета, Рябошапка сказав, що це головне завдання. "Рухатися далі й встановити людей, які не тільки організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, – без цього розслідування буде неповноцінним", – резюмував генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він був, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і воїну АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.

За рішенням суду, Дугарь відправили під домашній арешт. 24 січня його замінили нічним домашнім арештом. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.

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