Справа Шеремета: підозрюваній Дугарь зібрали гроші на заставу протягом трьох годин

Українці за декілька годин зібрали понад 160 тисяч гривень для внесення застави за волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь, котра є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Пожертви здійснили більше 500 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив активіст Сергій Стерненко.

Він підкреслив, що напередодні Дугарь, проти якої, на його переконання, "немає жодного доказу та у якої є алібі", змінили запобіжний захід.

Дугарь зібрали 168 тисяч для внесення застави в справі Шеремета

"Був нічний домашній арешт, який за клопотанням прокурора змінили на заставу в розмірі 168 000 грн + заборона покидати район проживання та носіння браслету. По факту така застава гірша за домашній арешт, бо таких грошей у Яни немає, а браслет і заборона покидати район – це ще й обмеження свободи пересування", – обурився Стерненко.

Скриншот t.me/ssternenko/1289

Активіст зауважив, що на внесення застави суд дав п’ять днів. Якщо ж цього не зробити, переконаний він, "Яну спробують закрити, як Антоненка та Кузьменко".

"Менш ніж за три години ми зібрали гроші для застави Яни Дугарь! Вона лишається на волі!" – написав Стерненко пізніше.

Це ж підтвердив адвокат Віталій Коломієць. У Facebook він зазначив, що для самої військовослужбовиці та волонтерки така сума була непідйомною – "перебуваючи під нічним домашнім арештом вона останнім часом отримувала "голу" ставку – менше двох тисяч гривень".

Скриншот Facebook/Vitaliy Kolomiets

Скриншот Facebook/Vitaliy Kolomiets

Скриншот t.me/ssternenko/1289

Скриншот Facebook/Vitaliy Kolomiets

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