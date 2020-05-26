Справа Шеремета: підозрюваній Дугарь зібрали гроші на заставу за три години

Українці за декілька годин зібрали понад 160 тисяч гривень для внесення застави за волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь, котра є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Пожертви здійснили більше 500 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив активіст Сергій Стерненко.

Він підкреслив, що напередодні Дугарь, проти якої, на його переконання, "немає жодного доказу та у якої є алібі", змінили запобіжний захід.

Дугарь зібрали 168 тисяч для внесення застави в справі Шеремета

"Був нічний домашній арешт, який за клопотанням прокурора змінили на заставу в розмірі 168 000 грн + заборона покидати район проживання та носіння браслету. По факту така застава гірша за домашній арешт, бо таких грошей у Яни немає, а браслет і заборона покидати район – це ще й обмеження свободи пересування", – обурився Стерненко.

Скриншот t.me/ssternenko/1289

Активіст зауважив, що на внесення застави суд дав п’ять днів. Якщо ж цього не зробити, переконаний він, "Яну спробують закрити, як Антоненка та Кузьменко".

"Менш ніж за три години ми зібрали гроші для застави Яни Дугарь! Вона лишається на волі!" – написав Стерненко пізніше.

Це ж підтвердив адвокат Віталій Коломієць. У Facebook він зазначив, що для самої військовослужбовиці та волонтерки така сума була непідйомною – "перебуваючи під нічним домашнім арештом вона останнім часом отримувала "голу" ставку – менше двох тисяч гривень".

Скриншот Facebook/Vitaliy Kolomiets

Скриншот Facebook/Vitaliy Kolomiets

Скриншот t.me/ssternenko/1289

Скриншот Facebook/Vitaliy Kolomiets

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музикантові, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження недалеко від місця злочину.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Генеральний прокурор України (на той час) Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи в суд необхідно зібрати додаткові докази.

Він 2 березня визнав, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства журналіста іще на два місяці – до 12 червня.

21 травня з'явилась інформація, що підозрюваним у справі про вбивство Шеремета – Кузьменко, Антоненку та Дугарь – змінили підозри.

Суд обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь, які є підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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