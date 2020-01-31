Брехали заради алібі: поліція виступила з викривальною заявою про справу Шеремета. Відео

Друг музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета в Києві в 2016 році, збрехав у прямому ефірі українського телеканалу, щоб придумати йому алібі.

Про це в п'ятницю, 31 січня, повідомила пресслужба Національної поліції, показавши запис програми з коментарем Олексія Єрмілова (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Змушені заявити про те, що під час розслідування справи Шеремета деякі громадяни роблять помилкові заяви для того, щоб допомогти створити алібі окремим підозрюваним у кримінальному провадженні", – сказано в повідомленні.

Підозрюваний Антоненко і загиблий Шеремет Колаж

Уточнюється, що друг фігуранта справи виступив в ефірі телеканалу 13 грудня 2019 року.

Антоненко, як заявляв він, нібито знаходився у нього в гостях (за 40 кілометрів від центру Києва в місті Ворзель) у ніч перед вбивством Павла Шеремета, тому "жодним чином не міг бути в цей же час на вулиці Івана Франка" в столиці.

Програма, на якій було озвучено помилкове алібі Скрін відео

Далі цитата Олексія Єрмілова:

"Пан Андрій був у мене за містом у Ворзелі, це 40 км від Києва. Він був із 19-го числа у мене. Вчив мене грати на гітарі, потім ми пили пиво, їли м'ясо, і він залишився ночувати. О 9 ранку він повіз мене в Київ. Жодним чином він не міг опинитися там, де стався цей гріх. Це правове беззаконня!

Станом на 7:30 ранку він спав у мене за містом. У мене є сім свідків: чотири людини охорони, мати, батько і я.

Я звертався до заступника прокурора Віктора Чумака й коли я буду в Києві, в понеділок, я дам свідчення і буду свідком захисту".

У поліції підкреслили, що ця інформація була перевірена слідчо-оперативним шляхом і виявилася абсолютною брехнею. "Тому було прийнято рішення про розсекречення відео допиту цього громадянина, оскільки ця інформація має важливе значення для суспільства", – написала пресслужба.

Копи пояснили, що було перевірено трафік телефонів "свідка" і викликано його на допит, куди він прийшов разом зі своїм адвокатом.

Громадянин визнав, що він помилково публічно заявив про те, що його товариш Антоненко в ніч перед вбивством перебував у нього вдома. Він стверджує, що "міг переплутати дати".

Допит Єрмілова Скрін відео

Залучати його до відповідальності за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 384 КК України не будуть, оскільки його неправдива заява про "алібі" Антоненка було зроблено не під час допиту, а в ЗМІ.

"Слідство має підтвердження й інших випадків спроб створити неіснуюче алібі підозрюваним у справі Павла Шеремета", – вказується в повідомленні.

При цьому заяви Єрмілова були широко розтиражовані ЗМІ і використані для створення помилкового враження про те, що поліція і прокуратура висуває підозру завідомо невинній особі.

Як писав OBOZREVATEL, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster) суд залишив під вартою до 8 лютого.

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