Справа Шеремета: Аваков назвав головний мотив вбивства журналіста

Глава Міністерства закордонних справ Арсен Аваков заявив, що основним мотивом вбивства журналіста Павла Шеремета є дестабілізація ситуації в Україні.

Про це глава відомства заявив в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". За словами глави відомства, також приводом для вбивства Шеремета могла стати його журналістська діяльність.

Арсен Аваков Скріншот відео

За словами Авакова, слідство розглядало безліч версій. При цьому основним мотивом вбивства все-таки вважається спроба дестабілізації ситуації в Україні.

"Ми взяли як базу широку версію, що все таки це спроба дестабілізації", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL :

12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ВСУ; Юлія Кузьменко, волонтер, заввідділу рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтер Яна Дугаров.

Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.

Також слідство вказує, що група хотіла вчинити теракти в Києві. Медик Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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