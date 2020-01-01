"Впроваджуєте методи ФСБ?" Підозрюваний у вбивстві Шеремета емоційно звернувся до Зеленського

Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, звернувся до президента України Володимира Зеленського, глави МВС Арсена Авакова і генпрокурора Руслана Рябошапки.

Відповідний текст у середу, 1 грудня, з'явився на сторінці Free Riff у Facebook. Чоловік стверджує: представники влади знають, що він нібито безпідставно підозрюється "в цій жахливій справі".

"Мене цікавить мета цього фальсифікованого, ганебного, брехливого звинувачення щодо нас", – звернувся Riffmaster, маючи на увазі інших підозрюваних у вбивстві.

Андрій Антоненко

"Це що, спроба втриматися в кріслі, отримати більш високу посаду, або ви вже безсоромно впроваджуєте і застосовуєте методи і методички російських ФСБ?" – продовжив він.

Він також назвав розслідування ганебним і заявив, що ця справа "нічим не відрізняється від справ Олега Сенцова і кримських татар, які сфабрикувала ФСБ".

Як писав OBOZREVATEL:

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