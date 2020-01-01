"Впроваджуєте методи ФСБ?" Підозрюваний у вбивстві Шеремета емоційно звернувся до Зеленського

Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, звернувся до президента України Володимира Зеленського, глави МВС Арсена Авакова і генпрокурора Руслана Рябошапки.
Відповідний текст у середу, 1 грудня, з'явився на сторінці Free Riff у Facebook. Чоловік стверджує: представники влади знають, що він нібито безпідставно підозрюється "в цій жахливій справі".
"Мене цікавить мета цього фальсифікованого, ганебного, брехливого звинувачення щодо нас", – звернувся Riffmaster, маючи на увазі інших підозрюваних у вбивстві.
Андрій Антоненко
"Це що, спроба втриматися в кріслі, отримати більш високу посаду, або ви вже безсоромно впроваджуєте і застосовуєте методи і методички російських ФСБ?" – продовжив він.
Він також назвав розслідування ганебним і заявив, що ця справа "нічим не відрізняється від справ Олега Сенцова і кримських татар, які сфабрикувала ФСБ".
Як писав OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунуто: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
За рішенням суду, Яну Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.
Антоненко відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста.
Нещодавно слідчі знайшли нові докази проти Антоненка.
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