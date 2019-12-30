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30 грудня • оновлено в 22:55
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Докази "липові"? У справі про вбивство Шеремета спливли несподівані дані

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Адвокати Яни Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві, заявили про фальсифікацію доказів слідства.

Про це юристи сказали під час брифінгу, передає "Громадське" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вони повідомили, що планують подавати заяву про злочин щодо фальсифікації доказів і нібито незаконного утримання особи під домашнім арештом.

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Яна Дугарь

Яна Дугарь

LB.ua

Захисники зазначили кілька моментів:

  • наявність у підозрюваної татуювання;

  • незнайомство з іншими фігурантами справи в 2016 році (нібито вони познайомилися тільки в 2019-у);

  • перебування підозрюваної у військовій частині в липні 2016 року і надання медичної допомоги пораненим, що нібито унеможливлює її перебування в Києві 16 і 18 липня 2016 року;

  • зразок відео, який слідство відібрало для експертизи, датований 11 липня 2019 року, коли, словами захисників, жінка була за кордоном.

На запитання чи могла Дугарь демаркувати татуювання, адвокати заявили, що мають інші алібі, які підтверджують, що на відео не їхня підзахисна, а "випадкова людина".

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За їхнім твердженням, вони мають докази і дані свідків, що 16 і 18 липня 2016 року Дугарь нібито перебувала у військовій частині 66 у Донецькій області. Загалом вона перебувала на службі з 3 червня до 26 вересня, запевняють адвокати.

Слідство, за їхнім твердженням, не зверталося до військової частини, щоб з'ясувати, де знаходилася Яна Дугарь 16 і 18 липня та чи покидала частину.

"У місті Курахово тоді були бої, було дуже багато поранених. У нас точно є докази того, що Яна перебувала в цей час у своїй військовій частині, а у слідства точно немає документів, що вона цю частину покидала", – сказав адвокат Микола Оріхівський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Яну Дугарь під домашній арешт.

За версією слідства, вона в злочині виконувала роль "розвідника" і фотографувала камери відеоспостереження біля будинку Шеремета.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Яна Дугарь
Місце
Україна
Теги
видео розслідування
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