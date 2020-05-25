Справа Шеремета: адвокат заявив про зміну всієї групи прокурорів
Минулої середи, 20 травня, заступник генерального прокурора змінив усю групу прокурорів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомив "Громадському радіо" адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий, наступного дня прокурори переписали підозру, оскільки доказів початкової версії недостатньо.
"Ще через добу нова група прийняла рішення про завершення досудового розслідування", – зазначив він.
За словами Безпалого, зараз відбувається ситуація, коли підозру підганяють під докази, щоб хоч якось справу направити до суду.
"Нічим іншим ніж фарсом я це назвати не можу", – додав адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку та військову медсестру Яну Дугарь запідозрили у тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
В січні 2020 року тодішній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази.
Київський апеляційний залишив під вартою підозрювану Кузьменко.
Рябошапка 2 березня повідомив, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.
Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства Шеремета ще на два місяці – до 12 червня.