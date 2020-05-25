Справа Шеремета: адвокат заявив про зміну всієї групи прокурорів

Минулої середи, 20 травня, заступник генерального прокурора змінив усю групу прокурорів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомив "Громадському радіо" адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий, наступного дня прокурори переписали підозру, оскільки доказів початкової версії недостатньо.

Юлія Кузьменко і місце вбивства Шеремета

"Ще через добу нова група прийняла рішення про завершення досудового розслідування", – зазначив він.

За словами Безпалого, зараз відбувається ситуація, коли підозру підганяють під докази, щоб хоч якось справу направити до суду.

"Нічим іншим ніж фарсом я це назвати не можу", – додав адвокат.

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