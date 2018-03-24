Справа Савченко: українців попередили про нову небезпеку

Журналістка Юлія Мостова вважає, що у позафракційного народного депутата Надії Савченко, яку заарештували за підготовку державного перевороту і замаху на вище керівництво країни, можуть з'явитися послідовники.

"У нинішній ситуації Надія Савченко - це не ексклюзивне явище, а просто одне з можливих його імен. Передбачуване і логічне. Людина, що показувала середній палець російській владі з тюремної клітини, здатна показати його і українській. Агресивна, смілива, неосвічена. Нею навіть управляти не потрібно. Як каучуковою бомбою. Швидше за все, Савченко - щира, але її "запуск" - ведмежа послуга країні", - написала Мостова в статті на "Дзеркалі тижня".

За її словами, кожна політична сила намагається трактувати на свою користь ставлення українського суспільства до відеодоказів СБУ та ГПУ.

"Насправді, потрібно дочекатися соціології і не обманювати себе коментарями в соцмережах і телеопитуваннями. Адже коли "Фейсбук" кипів обуренням від дій влади щодо Саакашвілі (екс-президент Грузії. - Ред.), закрита соціологія Банкової показувала, що таку позицію поділяє лише 1/5 населення країни. В той же час, безсумнівно, - для частини населення сценарій Савченко прийнятний як чергова форма патерналізму, просте вирішення всіх проблем і "одна таблетка для схуднення", - зазначила вона.

Журналістка пояснила, що послідовники у Савченко можуть з'явитися, тому що деяка частина населення країни не боїться владу.

"Саме тому в країні, де зброю вже ніхто не закопує і навіть не поливає маслом, її - хоч греблю гати; в країні, де більшість людей владу не ненавидить, не боїться, а зневажає; де 90% не бажають брати участь у суспільному житті; де існують приватні армії; де творення не в тренді - у Надії Савченко цілком можуть з'явитися наслідувачі", - додала вона.

Мостова наголосила, що їх, ймовірно, буде не легко побачити в ток-шоу.

"І зовсім не факт, що їх буде легко розглянути в світлі телевізійних ефірів і ток-шоу. У суспільстві, де колишній вододіл на Захід і Схід змінила лінія фронту між бідними і багатими, між безправними і безкарними, на жаль, з'являться ті, хто спокуситься вкрай помилковим, але простим рішенням", - резюмувала вона.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня суд обрав запобіжний захід Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 діб. Їй інкримінується змова з переговірником Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою замаху на вище керівництво країни і здійснення терактів.