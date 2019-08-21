"Справа сфабрикована, чоловік збирає заставу": врятована від убивства жінка боїться за своє життя

Надія Головач, жителька Броварів, яку намагався вбити її колишній чоловік, категорично спростовує заяву про те, що вона в 2017 році "замовляла" свого чоловіка.

Як повідомила жінка OBOZREVATEL, ця справа повністю сфабрикована, і дотепер за нею не було жодного судового засідання.

Надія і Юлія ОК Надії Головач

За словами Надії Головач після того, як вона вирішила поділити з колишнім чоловіком майно, у неї почалися серйозні проблеми. Спочатку чоловік приходив разом зі своїми працівниками в її розважальний комплекс, погрожував. Потім сам на екскаваторі виривав електрощитки, бив стіни, п'яний бігав із сокирою і бив скло автомобіля.

"А 1 березня 2017 року о 6 ранку до нас у будинок увірвалися співробітники Київської прокуратури. Вони показали мені документ "дозвіл на обшук". Я нічого не зрозуміла, що там було написано. Там був список людей, які займалися крадіжкою. Я ще подумала, що може вони у нас шукають мікрохвильовки або телевізор. Коли дочитала текст, то в кінці було написано – знайти цінності, здобуті злочинним шляхом", – згадує Надія Головач.

Олександр Головач на відпочинку ОК Олександра Головача

Після обшуку жінка три дні провела в СІЗО, а потім іще три місяці під домашнім арештом.

"З фігурантами справи про нібито напад на мого колишнього чоловіка я познайомилася тільки в цьому році уже в коридорах суду, куди ми приходимо, вітаємося, називаємо свої прізвища і дати народження. У відповідь нам кажуть, що суд знову переносять. Це просто сфабрикована моїм колишній чоловіком справа, яка жодних перспектив не має", – каже Надія Головач.

Знайдена машина Нацполіція

Також Надія дуже побоюється, що суд може випустити колишнього чоловіка під заставу. За її інформацією, він зараз збирає велику суму грошей, щоб вийти на свободу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

18 серпня цивільний чоловік дочки Надії Юлії Зайкової звернувся в поліцію з заявою, що напередодні ввечері вона разом із матір'ю поїхали до Києва і зникли. Через добу поліція повідомила, що відшукала порожній автомобіль жінок.

20 серпня ввечері співробітники СБУ, поліції Київської області затримали чотирьох чоловіків, які підозрюються в замаху на двох жінок. Серед них – екс-чоловік Олександр Головач, його нова дружина, і ще двоє чоловіків – посередник і виконавець злочину. Мати і дочка виявилися живими, спецслужби інсценували їх зникнення, щоб затримати злочинців.

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