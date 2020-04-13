Справа про збитий літак МАУ "зависла" через коронавірус: "чорні скриньки" залишать в Ірані
Розслідування у справі катастрофи Boeing 737 "МАУ", збитого в небі над Тегераном ППО Корпусу вартових Ісламської революції, може ще більше затягнутися в часі через пандемію коронавірусу у світі.
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Зокрема, одна з п'яти постраждалих країн Канада попросила Іран відкласти передачу "чорних скриньок" у зв'язку з обмеженням на поїздки. Про це повідомляє The Guadrian.
Зазначається, що іще в березні Тегеран дав згоду на передачу бортових самописців збитого авіалайнера для аналізу в Україну або Францію. Однак минулого тижня іранська влада зв'язалися із залученими до розслідування країнами і попросила відправити експертів, щоб допомогти завантажити дані.
За словами президента Ради Канади з транспортної безпеки (TSB) Кеті Фокс, зацікавлені країни "стурбовані тим, щоб завантаження і аналіз рекордерів тривали".
Але водночас дали послідовну відповідь, що нині через карантинні обмеження у зв'язку з коронавірусом "поїздки неможливі та, ймовірно, не відбуватимуться протягом деякого часу".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іранський депутат Хассан Норузі, член комісії з питань законодавства і юстиції парламенту заявив, що збиття українського Boeing 737 під Тегераном стало "хорошим виконанням обов'язків" військових і за це в країні нікого не заарештовували.