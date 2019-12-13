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13 грудня • оновлено в 22:09
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Справа про розкрадання 20 млн в Ощадбанку: прокуратура підготувала звинувачення

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ухвалила рішення про достатність доказів для складання обвинувального акту у справі про розкрадання $20 млн державного Ощадбанку.

Про це повідомляє пресслужба САП. За даними відомства, у результаті корупційної схеми активи банку зменшилася на 133 млн грн.

Справа про розкрадання 20 млн в Ощадбанку: прокуратура підготувала звинувачення

delo.ua

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"Прокурорами САП 13 грудня 2019 ухвалено рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акту у провадженні за підозрою працівників АТ "Ощадбанк", колишніх працівників і бенефіціарів власників підприємств групи "Креатив" у заволодінні коштами банку в сумі $20 млн. При цьому детективам НАБУ доручено повідомити стороні захисту про ухвалене рішення і про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування", – йдеться у повідомленні.

У зазначеному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема:

  • колишній народний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи "Креатив";

  • колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз – заступниця голови правління АТ "Ощадбанк");

  • колишній начальник управління проєктного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку)

  • колишня начальниця відділу управління проєктного фінансування АТ "Ощадбанк" (зараз – керівниця позначеного управління держбанку)

  • колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"

  • низка ексслужбових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, і оцінювач.

Згідно з даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ), у період із 2013 по 2015 рік посадові особи компаній "Креатив" у змові з менеджментом банку підробили документи для отримання $20 млн кредиту.

Позика призначалася для "придбання насіння соняшнику", проте була виведена власниками компанії на рахунки офшорних компаній у Белізі і Швейцарії. Згодом цими грошима оплатили купівлю корпоративних прав компаній, які мали цінну нерухомість, повідомляють у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Теги
"Ощадбанк" Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне антикорупційне бюро України
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