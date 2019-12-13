Справа про розкрадання 20 млн в Ощадбанку: прокуратура підготувала звинувачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ухвалила рішення про достатність доказів для складання обвинувального акту у справі про розкрадання $20 млн державного Ощадбанку.
Про це повідомляє пресслужба САП. За даними відомства, у результаті корупційної схеми активи банку зменшилася на 133 млн грн.
delo.ua
"Прокурорами САП 13 грудня 2019 ухвалено рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акту у провадженні за підозрою працівників АТ "Ощадбанк", колишніх працівників і бенефіціарів власників підприємств групи "Креатив" у заволодінні коштами банку в сумі $20 млн. При цьому детективам НАБУ доручено повідомити стороні захисту про ухвалене рішення і про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування", – йдеться у повідомленні.
У зазначеному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема:
колишній народний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи "Креатив";
колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз – заступниця голови правління АТ "Ощадбанк");
колишній начальник управління проєктного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку)
колишня начальниця відділу управління проєктного фінансування АТ "Ощадбанк" (зараз – керівниця позначеного управління держбанку)
колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"
низка ексслужбових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, і оцінювач.
Згідно з даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ), у період із 2013 по 2015 рік посадові особи компаній "Креатив" у змові з менеджментом банку підробили документи для отримання $20 млн кредиту.
Позика призначалася для "придбання насіння соняшнику", проте була виведена власниками компанії на рахунки офшорних компаній у Белізі і Швейцарії. Згодом цими грошима оплатили купівлю корпоративних прав компаній, які мали цінну нерухомість, повідомляють у відомстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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