Справа про підкуп виборців: нардепа від БПП викликали на допит

Національна поліція викликала на допит народного депутата від фракції Блоку Петра Порошенка Сергія Березенка через звинувачення в причетності до масової скупки голосів.

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він розкрив подробиці.

"Звернення від Нацполіціі надійшло сьогодні до Верховної Ради. Березенка викликали на допит до Головного слідчого управління Нацполіціі на 18 березня, о 10.00, за адресою: вулиця Богомольця, 10. Згідно з повідомленням, справу щодо підкупу відкрито в ЕРДР 6 лютого", – написав журналіст.

Сергій Березенко capital.ua

У коментарі LIGA.net правоохоронці заявили, що планують допитати Березенка у справі про можливий підкуп виборців. "Безумовно логіка є, оскільки є заява", – пояснили в поліції.

Однак правоохоронці відзначили, що не можуть підтвердити, чи отримав уже нардеп запрошення на допит.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Команду чинного президента України Петра Порошенка звинуватили в організації схеми тотальної скупки голосів на майбутніх виборах.

У свою чергу Березенко спростував інформацію і заявив, що "вибори проплатити нереально".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував проведення обшуків у справі.

Аваков повідомив, що член БПП Березенко фігурує в кримінальних справах за фактом підкупу, а нардеп у Facebook зажадав особистих вибачень від Авакова за інформацію, яка "принижує честь, гідність і політичну репутацію".

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