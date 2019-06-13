Справа про "хабар" Холодницькому: суд виніс вирок

Голосіївський суд Києва 13 червня виніс вирок за звинуваченням Сергія Лаврова у шахрайстві і підбурюванні до передачі неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому.

Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-секретаря генпрокурора Лариса Сарган, зазначивши, що він отримав шість років в'язниці.

"Пам'ятаєте "родича" керівника САП Назара Холодницького, який за мільйон з копійками доларів пропонував нардепу Онищенку вирішити питання про закриття "газової справи"? Прокурори вирішили. За КПК. У Голосіївському райсуді Києва. Вирок — 6 років за ґратами", — написала вона.

24 канал

За версією звинувачення, у 2016 році Лавров запропонував Онищенку закрити "газову справу" в антикорупційній прокуратурі за винагороду Холодницькому.

Спочатку йшлося про 1,2 млн доларів. Далі 15 серпня 2016 року Лавров підтвердив свою обіцянку на зустрічі і при цьому збільшив суму винагороди до 2 млн доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро звинувачує Олександра Онищенка у розкраданні природного газу, видобутого у рамках спільної діяльності підконтрольних йому компаній з ВАТ "Укргазвидобування". Збиток від дій депутата оцінюють у суму близько трьох мільярдів гривень.

Нардеп втік з України у 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність. У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті.

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