ДТП з тещею Притули хочуть спустити на гальмах? Розкрилися нові подробиці

Справа про гучну ДТП з Лілією Сопельник –тещею відомого шоумена Сергія Притули й депутата Віталія Хомутинника – скоро буде передана до суду.

Зараз із матеріалами мають ознайомитися потерпілі. Щоправда, захист останніх про це не знає та вважає, що розслідування просто хочуть спустити на гальмах. "Я вперше від вас це чую. Нам взагалі ніхто нічого не повідомляє. Слідчий пішов у відпустку, усім байдуже", – сказав OBOZREVATEL адвокат постраждалих Юрій Сухов.

Біла "Мазда", за кермом якої була Лілія Сопельник, на швидкості збила матір і дитину прямо у дворі будинку

Людей діставали з-під коліс позашляховика Скриншот відео

За його словами, вони вже зверталися з адвокатським листом до прокуратури, а також до генерального прокурора Рябошапки, проте ніхто їм так і не відповів.

Як інформує Олена Сторожук, адвокатка тещі Притули й Хомутинника, водійка зараз перебуває під нічним домашнім арештом, суд не обирав для неї інший запобіжний захід. "Нічого не змінилося з того часу, вона все ще під домашнім арештом. Досудове розслідування завершено, з матеріалами справи повинні ознайомитися потерпілі", – говорить OBOZREVATEL Сторожук.

Лілія Сопельник перебуває під нічним домашнім арештом Facebook Лілії Сопельник

Однак Сухов стверджує, що вони не тільки не знають про долю розслідування, їх вдруге навіть не запросили на суд, де розглядався запобіжний захід Сопельник. "Таке враження, що навколо справи цілковита тиша, і в таких умовах вони хочуть спустити її на гальмах. Ми навіть досі не бачили тексту підозри, від нас усе приховують. Але ми наполягаємо на тому, щоб покарання для винуватиці було реальним", – підкреслює він.

Нагадаємо, в страшній аварії в Києві на Дніпровській набережній 22 серпня 2019 року суттєво постраждали Анжела Печенізька та її 9-річний син Ростислав. Лілія Сопельник здавала назад у дворі будинку та на швидкості збила людей – вони буквально опинилися під колесами її автомобіля.

Серйозні проблеми зі здоров'ям у Анжели, у неї скелетна, а також закрита травма грудної клітки та живота, розрив внутрішніх органів, перелом ребер, ключиці, ліктьового відростка. У хлопчика – закрита травма живота й грудної клітки, переломи.

"Зараз Ростислав уже ходить до школи, він відновлюється. З Анжелою ситуація складніша. Найближчим часом вона має перенести чергову операцію. І ще одна буде влітку. Вона лікується стаціонарно", – каже Сухов.

Донька водійки Катерина Сопельник із чоловіком Сергієм Притулою Facebook Катерини Сопельник

За словами адвоката, поки коштів на лікування матері й сина вистачає. "На картку перераховували гроші як близькі Сопельник, так і звичайні люди. Але останнім часом від родичів водійки нічого не надходило", – розповідає він.

Однак захисниця підозрюваної Олена Сторожук переконує, що вони пробували допомогти матеріально. "Перед Новим роком ми намагалися надіслати гроші на картку, однак нам повідомили, що рахунок закритий. Тому не змогли це зробити", – запевняє вона.

Дочка водійки Світлана Сопельник з чоловіком Віталієм Хомутинником Facebook Світлани Сопельник

Але сторона потерпілих це заперечує. "Картка працює, вона не закрита. Тож це неправда", – каже Сухов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL

За кермом "Мазди", яка 22 серпня у дворі будинку на Дніпровській набережній, 19-а, збила матір з дитиною, була теща відомого шоумена Сергія Притули та народного депутата від групи "Відродження" Віталія Хомутинника. Водійка здавала задом на великій швидкості, і жінка з дитиною буквально опинилися в неї під колесами.

Адвокатка Сопельник заявляла, що її підзахисній могло стати погано за кермом. А представник потерпілих говорив, що в справі є довідка про те, що водійка страждала на якесь захворюванням. І побоювався, що в такий спосіб винуватиця аварії може уникнути покарання.

Суперечка виникла через матеріальну допомогу постраждалим з боку водійки. За словами Сухова, в перші дні сторона водійки не пропонувала ніякої допомоги. І тільки після того як про це стало відомо ЗМІ, а потерпілі самі відкрили картку для збирання коштів на лікування матері й дитини, вони проявили бажання допомогти. Одна з дочок Сопельник, Катерина, перерахувала на картку приблизно 120 тисяч гривень.

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