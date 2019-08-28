Справа про держзраду Вишинського: прокурори пішли на поступку

Прокурори в суді Києва заявили, що не проти пом'якшення запобіжного заходу головному редактору "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському, якого звинувачують в держзраді, на особисте зобов'язання.

Про це стало відомо 28 серпня під час засідання суду в Києві, де розглядається скарга на продовження арешту журналіста.

У свою чергу сам обвинувачений заявив, що у нього немає мотивів ховатися від слідства, якщо його випустять під особисту поруку.

Вишинський в суді

"Ваша честь, я підкреслюю, що в моїх інтересах з'являтися на судові засідання, брати участь в процесі не затягуючи і не уникаючи судові засідання. Я готовий взяти на себе зобов'язання по першому рішенню суду бути на всіх судових засіданнях і приймати в них участі в тій формі, в якій суд визнає за можливе", - заявив Вишинський.

Суд пішов для прийняття рішення.

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Нагадаємо, що Офіс президента України запропонував обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

Раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Вишинський важливий для президента Росії Володимира Путіна, так як його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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