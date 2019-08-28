Справа про держзраду Вишинського: прокурори пішли на поступку

Прокурори в суді Києва заявили, що не проти пом'якшення запобіжного заходу головному редактору "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському, якого звинувачують в держзраді, на особисте зобов'язання.
Про це стало відомо 28 серпня під час засідання суду в Києві, де розглядається скарга на продовження арешту журналіста.
У свою чергу сам обвинувачений заявив, що у нього немає мотивів ховатися від слідства, якщо його випустять під особисту поруку.
Вишинський в суді
"Ваша честь, я підкреслюю, що в моїх інтересах з'являтися на судові засідання, брати участь в процесі не затягуючи і не уникаючи судові засідання. Я готовий взяти на себе зобов'язання по першому рішенню суду бути на всіх судових засіданнях і приймати в них участі в тій формі, в якій суд визнає за можливе", - заявив Вишинський.
Суд пішов для прийняття рішення.
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Нагадаємо, що Офіс президента України запропонував обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.
Раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Вишинський важливий для президента Росії Володимира Путіна, так як його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня 2018 року СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна", в результаті яких було затримано Вишинського.
Проти нього відкрили кримінальне виробництво за статтею "Державна зрада", також інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч.3 ст.109 КК України) і посягання на територіальну цілісність (ч.2 ст.110 КК України). Сам підозрюваний звинувачення заперечує.
Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст в 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України і попросив російське.
19 липня арешт Вишинського був продовжений до 19 вересня без визначення розміру застави.
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