Справа Пашинського: суд виніс нове рішення

Скандального колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який перебував під вартою у справі про стрілянину в жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса, вирішили залишити під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомили на сайті Київського апеляційного суду. Пашинському продовжили термін дії запобіжного заходу до 27 березня 2020 року.

Сергій Пашинський pbs.twimg.com

За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2020 року залишено без змін, апеляційна скарга з боку захисту – без задоволення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, колишнього народного депутата Сергія Пашинського 18 грудня відпустили під домашній арешт. Рішення про зміну запобіжного заходу виніс Апеляційний суд Києва.

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