Головна Новини
18 лютого • оновлено в 22:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Справа Пашинського: суд виніс нове рішення

2.9т
Читати матеріал російською

Скандального колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який перебував під вартою у справі про стрілянину в жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса, вирішили залишити під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомили на сайті Київського апеляційного суду. Пашинському продовжили термін дії запобіжного заходу до 27 березня 2020 року.

Новини
Справа скандального Пашинського: суд у Києві ухвалив нове рішення

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

pbs.twimg.com

За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2020 року залишено без змін, апеляційна скарга з боку захисту – без задоволення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, колишнього народного депутата Сергія Пашинського 18 грудня відпустили під домашній арешт. Рішення про зміну запобіжного заходу виніс Апеляційний суд Києва.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Сергій Пашинський
Місце
Україна
Тег
Апеляційний суд Києва
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
3
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Скажи украинцу в 1991 году, что через 30 лет украинцы будут самыми нищими в Европе и среди всех республик СССР, что будет расцветать криминал пышным цветом, и украинская кровь будет литься рекой, не поверил бы, улыбнулся и покрутил пальцем у виска.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Неужто надеятся что самосуд украинцев вздернет эту падаль на фонаре?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги