Справа Окуєвої: експерт вщент розбив докази проти кілерів

Поліція має намір доводити провину вбивць добровольця АТО Аміни Окуєвої за допомогою аналізу ДНК, хоча раніше повідомлялося, що кілери не залишили після себе навіть відбитків.

Про це розповів в ефірі ObozTV військовий експерт Юрій Колесников. На його думку, хороший адвокат зможе легко розвалити обвинувачення в суді.

Експерт нагадав заяви поліції про те, що ДНК ймовірного кілера збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї.

"Посилаються на ДНК, отримані зі зброї. Я вас здивую, як здивує вас будь-яка людина, яка трошки професійно займалася біологією, а я колись працював лаборантом. Так ось, ДНК вилучається не зі зброї, а з біологічних матеріалів. Це перше" , – заявив Колесников.

"Друге – яким чином з біологічних матеріалів, які знаходяться на зброї, яка вкрита збройовим маслом, вони могли витягти ДНК? Це цікаво", – додав він.

Військовий експерт задався питанням, яким чином вбивці не залишили відбитків, але залишили ДНК.

"Перше питання – походження біоматеріалу на зброї. Припустимо, його там знайшли. З якого біоматеріалу, знайденого на зброю, вилучено ДНК? Це просте питання, яке задасть адвокат і розіб'є вщент у черговий раз слідство в суді", – підкреслив Колесніков.

Затримання підозрюваного Facebook Арсена Авакова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня 2017 року під Києвом кілер розстріляв із засідки автомобіль, в якому знаходилися добровольці АТО Адам Осмаєв і Аміна Окуєва. В результаті замаху Окуєва загинула.

Національна поліція України 12 січня 2020 року заявила про затримання групи кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

Журналісти з'ясували особу одного із затриманих. Ним виявився бізнесмен з Києва Ігор Редькін, який є фігурантом ще двох справ про вбивства.

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