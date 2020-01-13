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13 січня • оновлено в 14:42
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Справа Окуєвої: експерт вщент розбив докази проти кілерів

2.6т
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Поліція має намір доводити провину вбивць добровольця АТО Аміни Окуєвої за допомогою аналізу ДНК, хоча раніше повідомлялося, що кілери не залишили після себе навіть відбитків.

Про це розповів в ефірі ObozTV військовий експерт Юрій Колесников. На його думку, хороший адвокат зможе легко розвалити обвинувачення в суді.

Експерт нагадав заяви поліції про те, що ДНК ймовірного кілера збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї.

"Посилаються на ДНК, отримані зі зброї. Я вас здивую, як здивує вас будь-яка людина, яка трошки професійно займалася біологією, а я колись працював лаборантом. Так ось, ДНК вилучається не зі зброї, а з біологічних матеріалів. Це перше" , – заявив Колесников.

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"Друге – яким чином з біологічних матеріалів, які знаходяться на зброї, яка вкрита збройовим маслом, вони могли витягти ДНК? Це цікаво", – додав він.

Військовий експерт задався питанням, яким чином вбивці не залишили відбитків, але залишили ДНК.

"Перше питання – походження біоматеріалу на зброї. Припустимо, його там знайшли. З якого біоматеріалу, знайденого на зброю, вилучено ДНК? Це просте питання, яке задасть адвокат і розіб'є вщент у черговий раз слідство в суді", – підкреслив Колесніков.

Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного

Facebook Арсена Авакова

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Теми
Вбивство Аміни Окуєвої Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Аміна Окуева Юрій Колесніков
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
В*обще-то и л*чности др*гих з*дepжанных изв*стны. Это В*ктор Б*лацкий, Ал*ксандр Кopни*вский и Ив*н К*paлюс. Б*лацкий, как и Ок*ева, в*тepaн A*O, К*рниeвский ("Кул*бин") и К*paлюс ("Ш*кач") служили в "Айд*pe". Такая вот "мног*ходовoчка" FSB. В том, что oбвинят именно FSB, у меня почему-то нет сомнений. А у вас? :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Прошу прощения за обилие "звездочек" - просто никак не мог понять, на какие слова срабатывала "цезура". Пять раз переписывал, а потом плюнул и насовал "звёздочек" кругом. :)
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Куни Чан
Куни Чан
Доказы это побратим, атошник, волонтер!!!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Куни Чан, Ну да, а еще брат, братишка, россиянин, и мыжебратья. Брысь, чмо москальское.
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