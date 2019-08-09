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"Справа не в Путіні": Казарін назвав головну загрозу України

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Україні не варто очікувати, що її проблеми вичерпаються зі смертю президента Росії Володимира Путіна. Адже насправді головна загроза – це те, що країна-агресор продовжує існувати в імперському контексті.

Таку думку в інтерв'ю "24 каналу" озвучив український журналіст Павед Казарін. Крім того, додав він, такий стан справ цілком влаштовує населення Російської Федерації.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Справа не в Путіні. Справа в Росії як імперії, що недорозпалася. Сьогодні в Росії критикують Путіна два типи людей – люди, які вважають, що він надмірно Путін і треба би м'якіше, і люди які вважають, що він недостатньо Путін і треба б когось жорсткішого, типу Стрєлкова, ось тоді він би всіх до нігтя притиснув і не займався дипломатичною манірністю на Донбасі, а ввів би одразу танки аж до Львова. Тому смерть Путіна ще не означає, що після нього не прийде дракон жорсткіший. Але я про друге. Російська Федерація – це історія про імперію, що недорозпалася", – застеріг він.

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Казарін також підкреслив, що росіяни намагаються хитнути маятник в сторону відновлення імперії, однак теоретично він може відхилитися і в іншу сторону.

"Російська влада це прекрасно розуміє, тому займається уніфікацією своїх територій, наступає на ідентичність башкирів, карелів, татар і так далі – нав'язуючи їм уявну ідентичність: вони – росіяни", – пояснює тактику окупантів журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк також вважає, що надія на те, що всі проблеми України вирішаться після смерті президента Росії Володимира Путіна, є спрощенням ситуації. Адже насправді все залежить не від нього, а від мільйонів росіян, які підтримують всі його дії.

Крім того, він говорив, що найближчим часом Україні не варто чекати розвалу Росії. Однак їй є сенс активно змінюватися і ставати сильнішою самій, щоб протистояти агресору.

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Особи
Павло Казарін Володимир Путін
Місце
Україна
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Пипец конечно, думать и ждать смерти президента другого государства и считать, что после наступит счастье и благополучие. За 6 лет кастрюльного мышления обычно наступает шизофрения.
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Стук Кастрюль, пипец - это уничтожать людей в Донбассе называя их при этом братьями ! Где ты тут прочитало про счастье и благополучие ? Твой разум, если уместно применять к тебе такое слово, не замечает главного: Российская власть занимается унификацией своих территорий. И в то же время видит, то чего нет. Поэтому твои упоминания шизофрении напоминает: у кого что болит - тот о том и говорит !
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