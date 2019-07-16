Справа нацгвардійця Марківа: український дипломат вказав на "руку Кремля"

Боєць Нацгвардії України, учасник АТО Віталій Марків отримав в Італії 24 роки в'язниці в результаті дій місцевих проросійських сил.

Про це заявив в ефірі ObozTV український дипломат Сергій Корсунський, коментуючи можливий "кремлівський слід" гучної справи.

На питання, чи причетна РФ до подій в Італії, дипломат заявив: "У мене особисто немає жодних сумнівів у цьому".

Корсунський зазначив, що в італійському регіоні Ломбардія, де проходив суд над нацгвардійцем, при владі перебуває проросійська партія "Ліга півночі".

"Ліга півночі" на півночі Італії контролює всі ці регіони... Це просто, як скласти два і два. Ви пам'ятаєте 2016 рік – на Донбасі загострення, серйозні бої, втрати... І при цьому вони приймають рішення, що треба знімати санкції, треба визнати Крим російським... Їхні думки не грають ніякої ролі з точки зору позиції італійської держави в цілому. Але те, що вони ухвалювали такі рішення – у мене жодного сумніву, що це було інспіровано саме "Лігою півночі", тому що вона проросійська", – заявив він.

"Те, що сталося зараз – це просто очевидно... Саме в Ломбардії місцева організація подає позов, суд розглядає, приймає абсолютно незрозуміле рішення. Якщо дізнатися деталі – це якесь знущання над правосуддям. Один єдиний свідок, жодних експертиз, категорична відмова співпрацювати з нами щодо встановлення дійсної ситуації", – зазначив дипломат.

Корсунський також нагадав, що глава МВС Італії Маттео Сальвіні відомий своїми прокремлівськими поглядами.

"Ми знаємо, що все це контролюється міністром внутрішніх справ, який фотографується з Путіним, який на Червоній площі стоїть з його портретом на грудях. Це людина, яка дружить з Ле Пен, з Орбаном та іншими одіозними людьми, які схиляються на бік Росії" , – зазначив він.

"Думаю, треба чітко розуміти – це політичне рішення, але все-таки Італія – цивілізована країна, країна ЄС. Я думаю, що буде апеляція в іншому суді, і там треба попрацювати, щоб відстояти нашу позицію. Це політичний вирок – саме так його і треба розглядати", – уклав Корсунський.

Віталій Марків InfoResist

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований боєць Нацгвардії України Віталій Марків.

Марківа звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті обвинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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