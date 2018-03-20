Справа на півмільярда: на підприємствах Фірташа пройшли масові обшуки

У понеділок, 19 березня правоохоронці провели обшуки на підприємствах, підконтрольних олігарху Дмитру Фірташу, в рамках кримінального провадження про ухилення від сплати податків за допомогою використання страхового ринку України.

Як повідомила в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, обшуки пройшли в офісах підприємств реального сектора економіки і торговців цінними паперами, які причетні до скоєння злочинів.

У ГПУ пояснили, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угруповання, з метою ухилення від сплати податків поряд підконтрольних українському олігарху Дмитру Фірташу підприємств була організована діяльність низки фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній.

Зазначається, що мова йде про ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" та інших підприємствах, які входять в бізнес-групу "Group DF".

За словами Сарган, у 2015-2017 роках з метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки вищевказані підприємства уклали договори страхування із страховими компаніями ПрАТ "СК "Саламандра-Україна", ПрАТ "СК "Дім страхування" та ін., що входять до бізнес групи "Group DF", на підставі яких страховим компаніям перерахували фіктивні страхові внески.

"Тобто були застраховані свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не могли настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання", - пояснила прес-секретар генпрокурора.

Надалі виведення коштів здійснювався шляхом страхування підконтрольними Фірташу страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших фіктивних підприємств і "підставних" фізичних осіб.

"Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи", - сказано в повідомленні.

У ГПУ додали, що готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направляли підприємствам реального сектора економіки.

"Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить понад 500 млн гривень", - підсумувала Сарган.

Нагадаємо, ГПУ вже приходила з обшуками до фірм, підконтрольних Фірташу, в серпні 2017 року.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Фірташу повернули 2 млн, відсуджені вкладником його банку.