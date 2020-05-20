Справа на мільйони: як в Одесі обібрали державний банк "Київ"

Історія, яку ви прочитаєте – це історія про неймовірну аферу, в результаті якої Україна втратила понад 5 мільйонів доларів. Історія про те, як група людей з Одеської області, не без допомоги суддів і правоохоронців, обвела державу навколо пальця і заволоділу заставним майном ПАТ "АКБ" Київ "в Одесі. А після – перепродала його і вивела гроші в офшори.

І ніхто з учасників цієї історії зі стійким присмаком рейдерства жодної відповідальності за свої дії не поніс.

У цьому розслідуванні, яке проводилося спеціально для OBOZREVATEL, я покроково розповім про "багатоходівочку", що розкриває слабкі місця судової та правоохоронної систем. Розповім з прізвищами учасників схеми, суддів, які приймали рішення на їхню користь і всіх причетних до цієї дивовижної історії.

Прошу розцінювати це розслідування як офіційне звернення до правоохоронних органів.

Кредит на мільйони: як все починалося

Ця історія розпочалася 26 лютого 2010 року. Саме в цей день ПАТ "Акціонерний комерційний банк" Київ "підписав договір з позичальником - таким собі ТОВ" Інтер ЛТД "- про надання відновлювальної кредитної лінії на 40 млн 900 тисяч гривень. Гроші виділялися під 26% річних терміном на три роки. За курсом НБУ на дату укладення договору ця сума була еквівалентна 5 млн 118 тис. 899 доларів.

Попри слово "комерційний" у назві цього фінансового закладу, кредит ТОВ "Інтер ЛТД" взяв, фактично, у державного банку, адже після рекапіталізації в кінці 2009 року частка держави в статутному капіталі банку "Київ" склала 99,93%. Тобто, на кредит для "Інтер ЛТД" "скинулися" всі платники податків України.

Гроші чималі, тож умовою для кредитування стало надання застави. Поручителем по кредиту виступило таке собі ТОВ "Адікт", з яким банк того ж дня уклав іпотечний договір № 198 від 26.02.2010 року. І, за умовами договору, ТОВ "Адікт" передало в іпотеку ВАТ "АБК "Київ" нежитлові будівлі і споруди (адміністративні, виробничі, складські та допоміжні приміщення) загальною площею 10 349, 1 кв.м в м.Одеса по вул. Комарова, 14. Право власності ТОВ "Адікт" на зазначені нежитлові будівлі підтверджувалося свідоцтвом про право власності від 12.05.2005.

Коли ж позичальник після закінчення терміну договору гроші не повернув – банк через суд змушений був звернутися до суду, щоб стягнути заборгованість, що утворилася.

Так, Господарський суд Одеської області своїм рішенням за позовом ПАТ "АКБ" Київ "до ТОВ" Адікт " ухвалив звернути стягнення на предмет іпотеки для задоволення вимог ПАТ" АКБ "Київ" за кредитним договором на загальну суму 46 002 608 гривень. Іншими словами, свої гроші банку "Київ" пропонувалося повернути, продавши заставну іпотеку на публічних торгах.

Однак люди, які контролювали зазначені підприємства, не хотіли втрачати заставного майна - і почали битися за нерухомість в судах. Вони змусили банк пройти по ланцюжку всіх судових інстанцій, щоб відстояти своє право на предмет іпотеки.

У підсумку, 23 липня 2013 року Одеський апеляційний господарський суд постановив рішення першої інстанції про звернення стягнення на майно залишити без змін. Рік по тому Вищий господарський суд України відмовив у поновленні строку для подання касаційної скарги на судові рішення першої та апеляційної інстанцій.

Звернемо увагу, що в паралельному судовому процесі (справа № 34/17-2164-2011) за позовом прокурора Шевченківського району міста Києва в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України в особі "АКБ "Київ" до "Інтер ЛТД" рішенням Господарського суду Одеської області від 01.08.2011 було стягнуто з "Інтер ЛТД" на користь "АКБ "Київ" заборгованість за кредитним договором в сумі 53 901 257 гривень. Зазначене рішення суду вступило в законну силу, так як не було оскаржено ні в апеляційному, ні в касаційному порядку.

За фактом ситуація виглядає так, що певна група людей, яка від самого початку спланувала "кинути" державний банк, вирішила і гроші кредитні отримати, і заставне майно не втратити. Добре орієнтуючись у правовому полі, "рейдери" почали юридичну атаку на банк. Очевидно, мета всіх цих хитрощів і махінацій - позбавити державу її законного майна.

Іпотечний договір намагалися оскаржити двічі

Щоб ухилитися від виконання зобов'язань за іпотечним договором, представники ТОВ "Адікт" вирішили створити штучні перешкоди для виконання рішення суду про звернення стягнення на іпотечне майно в рахунок погашення боргу за кредитним договором.

Так, ТОВ "Адікт" розпочало процедуру безпідставного оскарження іпотечного договору, звернувшись у березні 2012 року до Господарського суду Одеської області з позовом до "АКБ "Київ" і "Інтер ЛТД" про визнання недійсним договору з моменту укладення.

Господарський суд Одеської області своїм рішенням від 27.03.2013 (справа № 5017/786/2012) в позові ТОВ "Адікт" відмовив повністю. Але в "Адікті" не придумали нічого кращого, ніж пройти з тією ж вимогою всю судову вертикаль аж до Вищого господарського суду України. І – безрезультатно: Вищий госпсуд залишив рішення першої інстанції без змін.

Таким чином, були пройдені всі можливі судові інстанції, отримані судові рішення, які чітко визначили повноважність іпотечного договору і те, що заборгованість треба повертати. Здавалося б, у ситуації була поставлена жирна крапка.

Але це не зупинило представників "Адікт", а тільки лише розпалило їх.

У червні 2013 року компанія "Адікт" вдруге звернулася до Господарського суду Одеської області з позовом до "АКБ "Київ" і "Інтер ЛТД" про визнання недійсним іпотечного договору від 26 лютого 2010 року (реєстровий № 198).

19 серпня 2013-го рішенням господарського суду Одеської області у справі № 916/1482/13 в позові ТОВ "Адікт" про визнання недійсним іпотечного договору відмовлено.

Через три місяці Одеський апеляційний господарський суд рішення суду першої інстанції залишив без змін.

11 лютого 2014 року постановою Вищого господарського суду України постанову Одеського апеляційного господарського суду від 28 листопада 2013 рокута рішення господарського суду Одеської області від 19 серпня 2013 року залишено без змін.

Таким чином, судовими рішеннями у справі № 5017/786/2012 і по справі № 916/1482/13 двічі підтверджена правомірність і законність іпотечного договору, укладеного між ВАТ "АКБ" Київ "і ТОВ" Адікт "з метою забезпечення грошових зобов'язань ТОВ" Інтер ЛТД "за кредитним договором.

Новий план

Після того, як було пройдено таку силу-силенну судових засідань, після того, як Вищий господарський суд поставив остаточну крапку в суперечках між банком, позичальником і поручителем, здавалося, ситуація себе вичерпала. Але не тут то було! У 2016 році зловмисники, щоб заволодіти майном банку, придумали хитрий план, який, схоже, включав підкуп суддів і дозволяв їм обійти всі судові рішення, щоб вивести іпотечне майно з власності банку.

Комбінація полягала в тому, щоб будь-якими можливими способами повернути справу в потрібний для її авторів суд, де "свій" суддя виніс би рішення в інтересах осіб, які неофіційно контролювали "Адікт".

Для цього якийсь громадянин – Овчар Руслан Іванович (дуже схоже, що це просто підставна особа) – подав до Приморського районного суду міста Одеси позов до ТОВ "Адікт" і його засновника Алексєєвої Юлії Анатоліївни про стягнення грошових коштів. Юристи, які аналізували згодом цей позов, прийшли до думки, що він був поданий на підставі завідомо підроблених офіційних документів, спеціально виготовлених для створення видимості судового спору і подачі позову саме до Приморського районного суду Одеси.

У той же день суддя Приморського районного суду м.Одеси Бойчук Андрій Юрійович за вищевказаним позовом відкрив провадження і призначив судове засідання вже на 5 грудня 2016- го, тобто на шостий день після відкриття провадження! Це виглядає підозріло, оскільки зазвичай в Приморському районному суді м Одеси справи розглядаються роками.

У той же день ТОВ "Адікт" подає зустрічний позов до Овчара Руслана Івановича, Алексєєвої Юлії Анатоліївни, приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Запольської А.В., ТОВ "АТП-15101", ТОВ "Фортуна Інвест", ПАТ "АКБ" Київ ".

ТОВ "Адікт" в особі директора Алексєєвої Юлії Анатоліївни, яка виступала відповідачем за першим позовом, просило визнати недійсним договір іпотеки від 26.02.2010, укладений між ПАТ "АКБ "Київ" і ТОВ "Адікт", виключити з Державного реєстру прав на нерухоме майно записи про заборону відчуження і про іпотеку об'єктів нерухомості, що знаходяться за адресою: м Одеса, вул. Комарова, б. 14. У тому числі, скасувати арешти, накладені в ході примусового виконання рішень державними виконавцями.

Відзначимо, що зустрічний позов ТОВ "Адікт" жодним чином не був пов'язаний і не мав нічого спільного з первісним позовом Овчара Р.І. Очевидно, позов був використаний як протиправний засіб, за допомогою якого можна було обійти юрисдикцію (підвідомчість) справи. За своєю правовою природою і суб'єктним складом спір, який прямував з зустрічного позову ТОВ "Адікт", згідно процесуального законодавства України, має розглядатися виключно Господарським судом Одеської області, який раніше вже постановив свої рішення з приводу оскарження ТОВ "Адікт" іпотечного договору.

Далі стався ключовий момент афери. Уже в другому судовому засіданні, яке відбулося через тринадцять днів після відкриття провадження, без повідомлення ПАТ "АКБ "Київ" та інших учасників справи, суддя Бойчук Андрій Юрійович ухвалив заочне рішення, яким у первісному позові відмовив, а зустрічний позов ТОВ" Адікт "про визнання недійсним іпотечного договору" (увага!) задовольнив повністю.

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Андрій Бойчук

Таким чином, суддя Бойчук у рекордно стислі терміни без повідомлення учасників справи забезпечев рішення у штучно створеній суперечці, який взагалі не підвідомчий місцевому суду загальної юрисдикції.

Згодом, а саме 28 листопада 2017 року, за заявою ПАТ "АКБ" Київ " вказане заочне рішення скасував... сам суддя Бойчук, але це вже не мало жодного значення.

По суті, дивне і таке, що не має нічого спільного з правосуддям, рішення судді Бойчука призвело до незворотних наслідків: державний банк втратив можливість задовольнити свої грошові вимоги в сумі понад 5 млн. доларів США за рахунок нерухомого майна по вул. Комарова, б. 14 в Одесі, яке знаходилося у нього в іпотеці та на яке рішенням суду звернено стягнення.

У численних публікаціях ЗМІ, суддю Бойчука називають некомпетентним і упередженим, звинувачують у проблемах з доброчесністю. Журналісти свої жорсткі оцінки підкріплюють статистикою рішень судді: більшість з них були скасовані в апеляційній інстанції.

І саме це його рішення дозволило "рейдерам" вивести майно з-під іпотеки та переоформити його за допомогою офшорних юрисдикцій. За нашою інформацією, цей фокус може коштувати кар'єри судді Бойчука.

Офшори, підставні особи і заплутування слідів

Відразу після того, як неправосудне рішення судді Бойчука вступило в законну силу, іпотечне майно було виведено з-під заборон і арештів шляхом скасування і вилучення відповідних записів з Державного реєстру прав на нерухоме майно

Це дозволило особам, що впливає на діяльність ТОВ "Адікт", "подарувати" іпотечне майно ПАТ "АКБ Київ" спеціально створеної за 23 дні до цього офшорній компанії "Sothedge Properties LP".

Згідно реєстраційних документів, бенефіціарним власником компанії "Sothedge Properties LP" значиться громадянин України Віталій Ніколаєв, 1994 року народження.

Як випливає з преамбули договору дарування від 12 грудня 2016 року, "повіреним (представником) підприємства" Sothedge Properties LP "є гр. Республіки Молдова Коваленко Сергій, 23.02.1987 року народження, який проживає в селі Паланка Штефан-Водського району Республіки Молдова".

Щоб максимально заплутати сліди і унеможливити розкриття схеми, її творці, яким ніби як підконтрольні комерційні структури ТОВ "Адікт" і Компанія "Sothedge Properties LP", змінили адресу місцезнаходження іпотечного майна ПАТ "АКБ" Київ " з вул. Комарова, 14 на вул. Варненська, 21Е

Відбувалося це з порушенням Положення про адресний реєстр міста Одеса, без будь-яких на те правових підстав. "Рейдери" отримали висновок про технічну можливість виділення в натурі частки об'єкта нерухомого майна від 23.02.2017 року та технічний паспорта від тієї ж дати, виготовлених ТОВ "Бюро Консалт Сервіс" і підписаних директором Бриловим Сергієм Вікторовичем і інженером з технічної інвентаризації нерухомого майна Кравчуком Валентином Івановичем.

На підставі вищевказаних офіційних документів (укладання та технічного паспорта), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про адресу місцезнаходження іпотечного майна, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені відомості щодо зміни адреси зазначеного майна.

Далі люди, що стоять за реалізацією цієї схеми, спрямували зусилля на створення умов, за яких незаконно придбане майно, що знаходилося в іпотеці в ПАТ "АКБ "Київ", отримало б статус добросовісно придбаного. І тут знову не обійшлося без "підставних осіб" і сумнівних судових рішень.

У квітні 2017-го громадянин республіки Молдова Ігор Ісайко, що проживає в Одесі, подав позов до Київського районного суду міста Одеси до іншого громадянина Молдови Опря Валентина і компанії "Sothedge Properties LP" про звернення стягнення на нерухоме майно, зареєстроване за компанією "Sothedge Properties LP "на підставі підроблених документів в Одесі, по вул. Варненська, 21Е, яке фактично є іпотечним майном державного банку ПАТ "АКБ "Київ".

При цьому, з метою створення видимості наявності судового спору до позовної заяви були прикладені спеціально виготовлені для цієї мети підроблені офіційні документи – договори позики, розписки до них і т.д., за якими насправді жодні засоби не передавались і не виходили.

Уже в першому судовому засіданні, яке відбулося 14 квітня 2017-го, в рекордно короткі терміни, суддею Київського районного суду міста Одеси Куриленко О.М. прийнято рішення, яким "штучний" позов задоволено повністю та звернено стягнення на нерухоме майно, формально зареєстрованое за компанією "Sothedge Properties LP".

На виконання зазначеного судового рішення суддею Куриленко О.М. видано три виконавчих листа, на підставі яких Відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГТУ юстиції в Одеській області 27.04.2017 розпочато три виконавчих провадження за номерами 53851941, 53852226 та 53852330.

В ході проведення примусового виконання зазначених виконавчих листів Відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГТУЮ в Одеській області вжито заходів щодо продажу на електронних торгах нерухомого майна, розташованого за адресою м Одеса, вул. Варненська, д. 21Е, яке фактично є іпотечним майном державного банку ПАТ "АКБ "Київ".

Так, на третіх електронних торгах вказане майно продати не вдалося, воно було передано стягувачу - Ісайко Ігорю, про що органами юстиції в Одеській області складено відповідний акт від 19 червня 2017-го, на підставі якого приватний нотаріус видав свідоцтво про право власності на вказане нерухоме майно на ім'я Ісайко Ігоря і провів державну реєстрацію права власності на таке майно.

Далі, для створення видимості доброчесності придбання права власності на таке майно, 22.06.2017 року Ісайко Ігор здійснив чергове відчуження зазначеного майна шляхом підписання акту прийому-передачі іпотечного майна в статутний капітал ТОВ "Індастріал Проперті" (код ЄДРПОУ 41410913), кінцевими бенефіціарними власниками якого є такі особи: Слободян Олександр Іванович, Єсипова Валентина Вікторівна і Чухрай Тетяна Романівна, керівником ТОВ "Індастріал Проперті" є Голобородько Ольга Василівна.

При цьому, управління, експлуатацію іпотечного майна ПАТ "АКБ "Київ" і надання його в оренду здійснює спеціально створена для цього зазначеними особами компанія ТОВ "Керуюча компанія "Пром-Істейт", керівником і засновником якої є Голобородько Ольга Василівна.

В результаті таких спільних дій, спрямованих на заволодіння іпотечним майном державного банку ПАТ "АКБ "Київ" шляхом його незаконного переоформлення на підставі "неправосудних" рішень суддів та "липових" документів, всі перераховані вище особи отримали можливість вільно володіти, користуватися і розпоряджатися нерухомим майном - нежитловими будівлями площею 10 349,1 кв.м., на які рішенням господарського суду Одеської області звернено стягнення для задоволення вимог ПАТ "АКБ "Київ" в сумі 46 002 608 гривень. Таким чином, "шахраї" позбавили вкладників банку, які є його кредиторами, можливості отримати розміщені в зазначеному банку на депозитах кошти.

Справжні бенефіціари рейдерської атаки

Як вдалося з'ясувати, одним з організаторів зазначеної "злочинної" схеми з виведення майна з-під іпотеки державного банку, швидше за все, є Бочевар Микола Миколайович, який станом на дату укладення іпотечного договору (26.02.2010), був єдиним засновником ТОВ "Адікт", а в 2011 році родич Миколи Бочевара (Бочевар Петро Миколайович) займав посаду директора ТОВ "Адікт".

Миколу Бочевара у вузьких колах знають як людину, яка, вдаючись до кримінального сленгу, "кинула" багато українських банків. Так, згідно з інформацією з відкритих джерел і реєстрів, у численних судових процесах він є боржником, який спочатку взяв кошти у банку, а потім, вже за знайомою нам схемою, не захотів їх повертати. Як видно з реєстрів, Миколі Бочевару в зв'язку заборгованостями за кредитами навіть обмежували виїзд за межі України.

Навряд чи Микола Бочевар зміг би самостійно провернути таку "аферу" і вивести іпотечне майно ПАТ "АКБ "Київ". За нашою інформацією, отриманою з відкритих джерел, вся ця історія координувалася і управлялася трьома людьми, які фактично контролювали діяльність ТОВ "Адікт", "Sothedge Properties LP" і всіх підконтрольних підставних осіб, при цьому залишаючись в тіні.

Як повідомляють наші джерела в правоохоронних органах, ключовою людиною в групі, тим, хто ухвалював остаточні рішення, ймовірно є колишній заступник мера міста Південне, ексдепутат Одеської облради від Партії регіонів, з якої його зі скандалом виключили в 2012 році - Оносов Андрій Юрійович. У 2018 році Оносов претендував на посаду голови Лиманської районної адміністрації, але до його декларації виникло безліч питань у частині пояснення походження доходів.

За попередньою інформацією, швидше за все, замикає керівництво групи ще один діяч з Одеської області, якого називають близьким до кримінальних кіл регіону, Хлопцев Андрій Вікторович. Про тісні зв'язки трійці свідчать підприємства, в яких учасниками є або самі фігуранти, або їх дружини. Так, Андрій Хлопцев і Микола Бочевар є співзасновниками в ТОВ "Бізнес-кардинал", де директором значиться Бочевар Петро Миколайович. У свою чергу, Андрій Оносов разом з дружиною Хлопцева є засновниками у цілому підприємств.

За нашою інформацією, незабаром у цієї компанії і всіх перерахованих учасників "віджиму" іпотечного майна ПАТ "АКБ "Київ" почнуться серйозні проблеми з правосуддям.

Надія – на ДБР. Чи понесуть "рейдери" покарання?

Як випливає з документів, що опинилися в нашому розпорядженні, ще в 2012 році Головне слідче управління ДФС і ГПУ розслідували кримінальну справу за фактами заволодіння грошовими коштами державного банку. Але, на превеликий жаль, справа розслідувалася аби як і не увінчалася успіхом. Винуватці не були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Але за роки ситуація кардинально змінилася, за справу взялося ДБР.

Відомо, що у відношенні дій судді Бойчука О. Ю. ДБР були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019150000000949 від 28.11.2019 рік по ч.1 ст. 375 КК України.

Далі до Вищої ради правосуддя 31 січня 2020 надійшла скарга Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м.Миколаєві, щодо дій судді Приморського районного суду міста Одеси Бойчука А.Ю. при розгляді справи № 522/23012/16-с.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийшла до висновку, що наведені у скарзі ГБР відомості можуть свідчити про наявність у діях судді ознак дисциплінарних порушень, передбачених ЗУ "Про судоустрій і статус суддів".

Як наслідок, Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя своєю постановою відкрила дисциплінарну справу щодо судді Приморського районного суду міста Одеси Бойчука Андрія Юрійовича.

Цей факт дає надію, що справедливість у цій заплутаній справі візьме гору і виннні в організації схеми, в результаті якої держава втратила понад 5 млн доларів США, понесуть заслужене покарання, а майно ПАТ "АКБ "Київ" буде повернуто державі, що дозволить вкладникам банку користуватися коштами, розміщеними на депозитних рахунках. Я буду пильно стежити за розвитком подій в цій гучній справі.

Далі буде…

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