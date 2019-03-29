Справа на $33 млн: ГПУ оголосила підозру Злочевському

Генеральна прокуратура України оголосила підозру екс-міністру екології та природних ресурсів, бізнесмену Миколі Злочевському у справі про відмивання понад $33 млн під час купівлі групи компаній "Херсонської нафтоперевалки".

Як зазначається у матеріалах УНІАН, в цій схемі у 2013 році брали участь компанії Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а також компанія Burisma Holdings Limited, членом ради директорів якої був син екс-віце-президента США Джо Байдена.

"Слідчі прокуратури з'ясували, що злочинна група, очолювана "сімейним менеджером" Януковича Сергієм Курченком і Сергієм Арбузовим, який був на той час першим віце-прем'єром, спланували і здійснили схему легалізації через сумнівні угоди понад $33 млн для купівлі групи компаній, які володіють Херсонською нафтоперевалкою", — зазначено у повідомленні.

Микола Злочевський Цензор.НЕТ

При цьому, йдеться в документах, ставилося за мету використовувати даний актив для приховування схеми контрабанди нафтопродуктів на території України.

Прокуратура вважає, що Злочевський свідомо погодився стати частиною цієї злочинної схеми. Подільники зареєстрували на території острова Тортола (частина Британських Віргінських островів) компанію Rosseu Business Group Ltd, яка виступила формальним покупцем нафтоперевалки.

Попутно були створені в зарубіжних офшорах низка інших компаній-посередників, а гроші перераховувалися на рахунки в банках Панами, Кіпру, Латвії та Естонії.

"Всього за період з 9 жовтня по 8 листопада 2013 року загальна сума легалізованих (відмитих) коштів, які є учасниками злочинної організації були виплачені в рахунок оплати Херсонської нафтоперевалки і пов'язаного з нею майна та майнових прав, склала 33 076 000 доларів США", — зазначено у документах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів України з липня 2010 до квітня 2012 року.

В кінці 2014 року він виїхав з України після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року Генеральна прокуратура оголосила його в розшук.

Екс-міністра звинувачували в незаконному збагаченні, зловживанні службовим становищем та заволодіння бюджетними коштами, однак у січні 2017 року провадження проти Злочевського закрили.

У Burisma тоді заявили, що рішення про припинення всіх процесуальних і судових дій стосовно компаній холдингу і самого Злочевського стало результатом взаємної багатомісячної роботи ГПУ та Burisma Group.

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