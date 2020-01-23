Справа на $25 млн: як брати Дроботи провернули аферу з ЖК "Русанівська гавань"

Оглядачі проєкту журналістських розслідувань "Дістало.UA" представили фільм-розслідування "ЖК "Русанівська гавань" – "афера" братів Дроботів, в якому розповідається про гучну будівельну "оборудку" скандально відомих забудовників і банкірів ("Айбокс Банк") – братів Володимира й Анатолія Дроботів – навколо будівництва ЖК "Русанівська гавань" у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Журналісти представили фільм-розслідування "ЖК "Русанівська гавань" – "афера" братів Дроботів Скрін відео

Брати Анатолій і Володимир Дроботи – головні фігуранти розслідування – мають вельми неоднозначну репутацію серед Київських забудовників. Наближені до них компанії, ТОВ "Міськбудінвест", ВАТ "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій", ТОВ "Енергобудлізинг" та ін. фігурують у безлічі кримінальних проваджень, про що раніше вже повідомлялося в ЗМІ.

У своєму розслідуванні журналісти прийшли до висновку, що в результаті шахрайських дій братів компанія з іноземними інвестиціями "Атланта Інвест енд Девелопмент" могла втратити близько $25 000 000, вклавши ці кошти в будівництво сучасного ЖК "Русанівська гавань", що на Маланюка (колишня С. Сайгайдака), 101.

"Компанію, яка повністю покрила виготовлення проєктної документації, спочатку "викинули" з інвестиційного контракту, а потім за допомогою правоохоронців вилучили всі дозвільні документи і проєкт забудови з ДАБІ. Після цього документів ніхто не бачив", – йдеться в описі відео.

В кінці 2005 року був укладений інвестиційний контракт (№ 30-12 / 05-І), який передбачає будівництво на Сагайдака, 101 сучасного житлового комплексу між ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент", ВАТ "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій" братів Анатолія та Володимира Дроботов, ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг" і ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Техбудсервіс".

Коли проєкт був готовий і справа йшла до випуску цільових облігацій, щоб розподілити площі між інвесторами, компанії з орбіти братів Дроботів саботували підписання відповідної додаткової угоди про розподіл площ інвестиційного об'єкта, чим створили ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" серйозні перешкоди.

За твердженням адвоката постраждалої компанії, "тільки за виготовлення проєктної документації компанії братів Дроботов "Міськбудінвест" було перераховано близько 55 000 000 гривень при курсі 5,05 гривень за долар США. Це те, що ми можемо підтвердити документально".

"Також за умовами інвестиційного контракту було перенесено завод "ДКБМК" за 25 250 000 гривень, оплачувалася охорона, стягувалася плата містом за суборенду землі тощо", – говорить адвокат потерпілої сторони Михайло Коротюк.

Далі, розповідають розслідувачі, було нібито спеціально розпочато кримінальне провадження зацікавленою стороною, під час якого (за клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури №4) з ДАБІ була повністю вилучена і вивезена на фурах дозвільна і проєктна документація. Сьогодні ніхто з офіційних осіб не може відповісти на питання, де все ж перебувають документи, за які інвестор сплатив десятки мільйонів гривень.

Внаслідок цих дій правоохоронців, потерпіла сторона позбавлена можливості використовувати проєктну документацію як доказ у господарських спорах. Більше того, тепер немає можливості здійснювати технічний нагляд за будівництвом, не можна з упевненістю сказати, чи дотримується забудовник проєкту чи ні.

Журналісти вважають, що прокурорка КГП №4 Серафима Олександрівна Грекова могла отримати хабар у вигляді квартири в Києві за те, що нібито допомогла братам Дроботам вилучити з ДАБІ проєкт будівництва. Журналісти зв'язалися з прокуроркою і поставили їй низку гострих запитань, на які остання не знайшла відповідей. Коли розслідувачі приїхали на прийом до прокурорки, пані Грекова поспішила ретируватися.

У розслідуванні наводиться низка непрямих доказів, які свідчать, що живе вона невідповідно до своїх достатків і за останні кілька років у своїй декларації відбила кілька квартир у столиці, хоча приїхала до Києва працювати прокуроркою лише у 2017 році з Сумської області, де також працювала в органах прокуратури. Там же розслідувачі наводять докази, що низка прокурорів КГП №4 у складі групи беруть участь у відкритих торгах (не виключено, фіктивних) щодо викупу земельних ділянок у Київській області, а також приміщень у столиці за дуже привабливими цінами.

Як з'ясували журналісти, сьогодні Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадження за №62019000000001296 за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) стосовно службових осіб Київської місцевої прокуратури №4 і СО Дніпровського УП ГУНП в м.Києві.

Незважаючи на відсутність дозвільної документації та проєкту, незважаючи на приписи ДАБІ про припинення підготовчих і будівельних робіт, будівництво на Маланюка, 101, активно ведеться, а квадратні метри ЖК "Русанівська гавань" повним ходом розпродаються. Адвокати потерпілого інвестора вбачають у цьому злочинну змову.

Так, ВАТ "ДКБМК" братів Дроботів, на думку потерпілої сторони, абсолютно незаконно передав функції замовника будівництва іншим особам: ТОВ "Промислово-будівельна група Ковальська", ТОВ "Компанія "Елонг", КП "Житлоінвестбуд УКБ", ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг", ТОВ "Компанія з управління активами "Енергобудлізинг".

З сюжету журналістів стало відомо, що у вересні 2019 року компанію ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" суд визнав потерпілою стороною в кримінальному провадженні. Крім того, в розслідуванні наводиться рішення Господарського суду міста Києва, в якому вказується, що ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" повернула собі права співінвестора за інвестиційним контрактом від 2005 року. Журналісти зв'язалися з братами Дробот, щоб отримати їх коментарі з цього приводу.

"Чи зможуть правоохоронці притягнути винуватців до відповідальності і повернути інвестору вкладені кошти? До яких наслідків обернуться махінації братів Дроботів для звичайних покупців квартир? Хто з топпредставників минулої влади покривав діяльність злочинної групи?" – відповіді на всі ці запитання автори проєкту "Дістало" обіцяють надати в новому епізоді свого розслідування – ЖК "Русанівська гавань" – афера братів Дроботів.

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