У Гаазі оголосили допитаних у справі МН17 українських диспетчерів: одного обміняли в 2017 році

Прокурор назвав прізвища опитаних слідством українських диспетчерів у справі збитого над Донбасом малайзійського Boeing 777 рейсу МН17.

Це: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплинов, Клець, Кузнєцов, Лазарєва, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Євтушенко. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич.

Прізвища розголосив Вард Фердінандруссе на слуханнях кримінальної палати окружного суду Гааги, уточнив експерт.

"Знаєте, мені навіть якось образливо стало за нашу російську пропаганду... Шість років вона істерила – де диспетчер Петренко? Чому Україна сховала ключового свідка Анну Петренко? Чому не допитали Анну Петренко?! Чому?! Де вона?! Куди поділи?" – написав Лукашевич.

Він додав, що також був допитаний технічний фахівець Волков, який обслуговував радари "Украероруху". Він, як написав авіаційний експерт, займався системою, відключеною в момент аварії МН17.

Лукашевич, посилаючись на слова прокурора, додав, що Волков був заарештований в 2014 році за "передачу інформації про військові польоти сепаратистам і російській розвідці" в липні та серпні 2014 року.

Він був засуджений до 12 років позбавлення волі, але після обміну ув'язненими в 2017 році Волкова звільнили. Попередньо, зараз він живе в східній Україні.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: