У Гаазі оголосили допитаних у справі МН17 українських диспетчерів: одного обміняли в 2017 році
Прокурор назвав прізвища опитаних слідством українських диспетчерів у справі збитого над Донбасом малайзійського Boeing 777 рейсу МН17.
Це: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплинов, Клець, Кузнєцов, Лазарєва, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Євтушенко. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич.
Прізвища розголосив Вард Фердінандруссе на слуханнях кримінальної палати окружного суду Гааги, уточнив експерт.
"Знаєте, мені навіть якось образливо стало за нашу російську пропаганду... Шість років вона істерила – де диспетчер Петренко? Чому Україна сховала ключового свідка Анну Петренко? Чому не допитали Анну Петренко?! Чому?! Де вона?! Куди поділи?" – написав Лукашевич.
Він додав, що також був допитаний технічний фахівець Волков, який обслуговував радари "Украероруху". Він, як написав авіаційний експерт, займався системою, відключеною в момент аварії МН17.
Лукашевич, посилаючись на слова прокурора, додав, що Волков був заарештований в 2014 році за "передачу інформації про військові польоти сепаратистам і російській розвідці" в липні та серпні 2014 року.
Він був засуджений до 12 років позбавлення волі, але після обміну ув'язненими в 2017 році Волкова звільнили. Попередньо, зараз він живе в східній Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Внаслідок аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.
Водночас на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.
Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази, що лайнер був збитий із російської установки "Бук".
Прикметно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав запитувати, хто збив Boeing.
Нагадаємо, що в Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест перед посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.
Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака може виявитися одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу Boeing 777.