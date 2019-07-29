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Справа МН17: терорист, який вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу

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Термін тюремного ув'язнення колишнього "начальника служби тилу" самопроголошеної "Донецької народної республіки" ( "ДНР") Дмитра Купріяна (позивний "Батя") завершився.

Як йдеться в публікації "Українських Новин", саме Купріян є тим терористом, який, за даними Служби безпеки України, організував викрадення в липні 2014 року трейлера для перевезення ЗРК "Бук".

З цього ЗРК 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий літак рейсу МН17 Malaysia Airlines.

Дмитро Купріян

Дмитро Купріян

скріншот відео

Купріян був затриманий українськими правоохоронцями при перетині держкордону в грудні 2015 року. У грудні 2017 року він був засуджений київським судом до 5 років позбавлення волі і до нього було застосовано "закон Савченко".

Термін тюремного ув'язнення Купріяна закінчився 20 червня поточного року.

Через погане поводження під вартою суд встановив за ним адміністративний нагляд строком на 1 рік.

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Купріян зобов'язаний в нічний час знаходиться вдома і 4 рази на місяць відзначатися в поліції. Також йому заборонено відвідувати ресторани, кафе, бари, магазини з метою придбання спиртних напоїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нідерландські журналісти назвали імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Серед них - Купріян (позивний "Батя"), очолював п'яте відділення спецслужби російської розвідки, яке, як встановили журналісти, було задіяно в логістиці операції.

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"Він був визнаний винним і зізнався, що був керівником підрозділу сепаратистів, відповідального за транспорт. Роль Купріяна, пов'язана з MH17, не ясна, але, оскільки штаб-квартирою цього підрозділу був офіс транспортної компанії, якій належала платформа, яка перевозила "Бук" , Купріян міг бути притягнутий до перевезення ", – йдеться в матеріалі ЗМІ.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
Кто бы сомневался
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Питон Каа
Питон Каа
Роль не ясна? Тю, а шо ж вы его не спросили, пока он сидел у вас?
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