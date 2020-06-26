Справа МН17: прокуратура відкинула версію про збиття Bоeing українськими військовими

Прокуратура у справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing рейсу МН17 заявила, що немає підстав для допиту свідків у рамках версії про збиття літака Збройними силами України.

Під час судового засідання 26 червня, прокуратура повідомила, що захист росіянина Олега Пулатова, який проходить як обвинувачений у справі, не представила обґрунтувань необхідності допиту.

"Пулатов просить допитати українського полковника Карпенка, який представив огляд ракет ЗРК "Бук" на позиціях українських Збройних сил в 2014 році. Захист не знає, чи використовувалася одна з цих 96 ракет, щоб збити MH17, але вони відчувають, що було б доречно підкріпити доказами, що це максимально неймовірно, що він був збитий українськими Збройними силами", – заявив прокурор Вард Фердінандуссе.

Так, за його словами, ні нідерландське, ні міжнародне законодавство не вимагає розслідувати всі гіпотетичні версії трагедії, а Пулатов не надав жодних доказів на підтвердження версії про військовий літак.

Так, версія про російський "Бук" залишається основною, оскільки саме на неї вказують всі докази від характеру ушкоджень літака, до аудіозаписів з кабіни пілота, показання свідків, фото, відео, та інших матеріалів, зібраних слідством.

Бергер також відхилив і запит адвокатів на бесіду з українським командиром розрахунку ЗРК "Бук", який, за їхніми словами, заявив, що дальність ураження ракети типу 9М38М1 становить 45 км, при цьому дальність польоту може досягати 55 км.

Відзначимо, у справі проходить чотири фігуранта – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Пулатова на суді представляє міжнародна група з двох голландських і одного російського адвоката. Решту обвинувачених судять заочно.

Нагадаємо, що 8 червня в Нідерландах відновили засідання суду з розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17.

На слуханні у справі МН17 голландський прокурор Тейс Бергер заявив, що в тілах членів екіпажу малайзійського Boeing було знайдено 29 осколків від російської ракети.

Прокуратура Нідерландів озвучила кілька сценаріїв краху малайзійського Boeing рейсу МН17.

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