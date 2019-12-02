Справа МН17: Нідерланди звинуватили Росію у втечі Цемаха

Прокуратура Нідерландів вимагала від Російської Федерації заарештувати ключового свідка у справі про катастрофу МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха. Вона попереджала про загрозу втечі злочинця, проте Москва проігнорувала це.
Як повідомляється на сайті прокуратури Нідерландів, Москві навіть було надіслано офіційний запит з приводу Цемаха. Він був отриманий ще до прибуття терориста в Росію у рамках обміну полоненими.
"Щоб зашкодити йому вийти зі слідства, його негайно попросили заарештувати для екстрадиції в Нідерланди. Російська Федерація не видає громадян, але оскільки Цемах має українське громадянство, не було жодних перешкод для його видачі", – йдеться у повідомленні прокуратури Нідерландів.
Після надсилання запиту Росія підтвердила його отримання. Крім того, Нідерланди ще кілька разів зв'язувалися із судовими інстанціями країни-агресора і попереджали про ознаки того, що Цемах готується повернутися на Донбас.
Однак Росія лише тягнула час і вимагала від Нідерландів все нову й нову інформацію. Вимоги Москви виконувалися, але 19 листопада Нідерланди отримали повідомлення від російської влади про те, що прохання про арешт не може бути виконане, оскільки вони не знають, що Цемах перебуває в РФ.
Володимир Цемах
"Новинарня"
"З повідомлень ЗМІ можна зробити висновок, що на той час Цемах уже повернувся у своє рідне місто на сході України. Звідти він більше не може бути доправлений. Прокуратура Нідерландів дійшла висновку, що Росія свідомо влаштувала так, щоб Цемах залишив Російську Федерацію і відмовився виконати прохання Нідерландів", – йдеться у заяві нідерландських правоохоронців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований рішенням суду.
У мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
3 вересня Київська апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
Водночас слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха у справі про катастрофу МН17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
Пізніше Цемах розповів у інтерв'ю колишньому головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському про "викрадення" і катастрофу МН17.
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