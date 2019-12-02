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2 грудня • оновлено в 22:03
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Справа МН17: Нідерланди звинуватили Росію у втечі Цемаха

14.9т
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Прокуратура Нідерландів вимагала від Російської Федерації заарештувати ключового свідка у справі про катастрофу МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха. Вона попереджала про загрозу втечі злочинця, проте Москва проігнорувала це.

Як повідомляється на сайті прокуратури Нідерландів, Москві навіть було надіслано офіційний запит з приводу Цемаха. Він був отриманий ще до прибуття терориста в Росію у рамках обміну полоненими.

"Щоб зашкодити йому вийти зі слідства, його негайно попросили заарештувати для екстрадиції в Нідерланди. Російська Федерація не видає громадян, але оскільки Цемах має українське громадянство, не було жодних перешкод для його видачі", – йдеться у повідомленні прокуратури Нідерландів.

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Після надсилання запиту Росія підтвердила його отримання. Крім того, Нідерланди ще кілька разів зв'язувалися із судовими інстанціями країни-агресора і попереджали про ознаки того, що Цемах готується повернутися на Донбас.

Однак Росія лише тягнула час і вимагала від Нідерландів все нову й нову інформацію. Вимоги Москви виконувалися, але 19 листопада Нідерланди отримали повідомлення від російської влади про те, що прохання про арешт не може бути виконане, оскільки вони не знають, що Цемах перебуває в РФ.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

"Новинарня"

"З повідомлень ЗМІ можна зробити висновок, що на той час Цемах уже повернувся у своє рідне місто на сході України. Звідти він більше не може бути доправлений. Прокуратура Нідерландів дійшла висновку, що Росія свідомо влаштувала так, щоб Цемах залишив Російську Федерацію і відмовився виконати прохання Нідерландів", – йдеться у заяві нідерландських правоохоронців.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Цемах
Місце
Нідерланди
Тег
ДНР
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Голландцы смахивают на фиерических добопряников...
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Mega Death
Mega Death
В России уже никто не обращает внимание на завывание этих европейских проституток)) Тут из свеженького -" Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото" https://ria.ru/20191202/1561810936.html
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Он Алекс
Он Алекс
Ватные черти троли, читаем новости сентября, или в этой статье где сказано, что его уже допрашивали следователи из Нидерландов.. почему вы российские фашисты прячете, по вашим словам «невиновного»... ? На России «рулит» опг путина и его гопники !
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Mega Death
Mega Death
Он Алекс, Так вы ж его почему-то не передали)))
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