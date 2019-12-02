Справа МН17: Нідерланди звинуватили Росію у втечі Цемаха

Прокуратура Нідерландів вимагала від Російської Федерації заарештувати ключового свідка у справі про катастрофу МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха. Вона попереджала про загрозу втечі злочинця, проте Москва проігнорувала це.

Як повідомляється на сайті прокуратури Нідерландів, Москві навіть було надіслано офіційний запит з приводу Цемаха. Він був отриманий ще до прибуття терориста в Росію у рамках обміну полоненими.

"Щоб зашкодити йому вийти зі слідства, його негайно попросили заарештувати для екстрадиції в Нідерланди. Російська Федерація не видає громадян, але оскільки Цемах має українське громадянство, не було жодних перешкод для його видачі", – йдеться у повідомленні прокуратури Нідерландів.

Після надсилання запиту Росія підтвердила його отримання. Крім того, Нідерланди ще кілька разів зв'язувалися із судовими інстанціями країни-агресора і попереджали про ознаки того, що Цемах готується повернутися на Донбас.

Однак Росія лише тягнула час і вимагала від Нідерландів все нову й нову інформацію. Вимоги Москви виконувалися, але 19 листопада Нідерланди отримали повідомлення від російської влади про те, що прохання про арешт не може бути виконане, оскільки вони не знають, що Цемах перебуває в РФ.

Володимир Цемах "Новинарня"

"З повідомлень ЗМІ можна зробити висновок, що на той час Цемах уже повернувся у своє рідне місто на сході України. Звідти він більше не може бути доправлений. Прокуратура Нідерландів дійшла висновку, що Росія свідомо влаштувала так, щоб Цемах залишив Російську Федерацію і відмовився виконати прохання Нідерландів", – йдеться у заяві нідерландських правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся