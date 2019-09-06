"Справа МН17 не пропаде": генерал СБУ пояснив скандальне звільнення Цемаха

Звільнений у Києві терорист "ДНР" Володимир Цемах навряд чи по-справжньому цінний свідок у справі про катастрофу "Боїнга" рейсу МН17, збитого в 2014 році в Донецькій області.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV колишній керівник головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк, коментуючи скандальне звільнення Цемаха з-під варти просто в залі Апеляційного суду Києва.

Вовк нагадав, що Володимир Цемах був заарештований Шевченківським судом наприкінці червня 2019 року за статтею 258-3 – участь у терористичній організації.

"У постанові суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою немає жодного слова про рейс MH17", – звернув він увагу.

За його словами, Цемаха дійсно можна було притягнути до кримінальної відповідальності як пособника скоєння цього злочину, однак на сьогоднішній день він не є офіційним підозрюваним у цій справі.

"Ми повинні знати, що Цемах не такий уже і важливий, не такий уже і "крутий", – вважає Вовк.

"Ті, хто представляє інформаційну цінність для РФ – наприклад, Гіркін, Дубинський та інші – знаходяться на території Росії. Цемаха залишили на території України, і ніхто його навіть не охороняв", – пояснив він.

Як зазначив генерал-майор СБУ, "фігурант справи" – це не процесуальний статус.

"Фігуранти справи – це тисячі і тисячі мешканців Донбасу, які спостерігали рух "Бука", постріл, падіння... Це все свідки. "Фігуранти", як називають ЗМІ. Ви наполягаєте, що Цемах важливий. Але якщо він важливий – чому його залишили на території України?" – поцікавився він.

На переконання Вовка, судовий процес у справі про збитий "Боїнг" без Цемаха не розвалиться.

"Є приказка: з двох зол обирають менше. Моя особиста думка – як людини і громадянина – головне, звільнити наших полонених. А далі розберемося. Не пропаде справа "Боїнга" без Цемаха", – констатував екс-співробітник українських спецслужб.

Володимира Цемах відпустили просто із зали суду facebook.com/lunkovaalyona

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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