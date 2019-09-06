"Справа МН17 не пропаде": генерал СБУ пояснив скандальне звільнення Цемаха

Звільнений у Києві терорист "ДНР" Володимир Цемах навряд чи по-справжньому цінний свідок у справі про катастрофу "Боїнга" рейсу МН17, збитого в 2014 році в Донецькій області.
Таку думку озвучив в ефірі ObozTV колишній керівник головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк, коментуючи скандальне звільнення Цемаха з-під варти просто в залі Апеляційного суду Києва.
Вовк нагадав, що Володимир Цемах був заарештований Шевченківським судом наприкінці червня 2019 року за статтею 258-3 – участь у терористичній організації.
"У постанові суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою немає жодного слова про рейс MH17", – звернув він увагу.
За його словами, Цемаха дійсно можна було притягнути до кримінальної відповідальності як пособника скоєння цього злочину, однак на сьогоднішній день він не є офіційним підозрюваним у цій справі.
"Ми повинні знати, що Цемах не такий уже і важливий, не такий уже і "крутий", – вважає Вовк.
"Ті, хто представляє інформаційну цінність для РФ – наприклад, Гіркін, Дубинський та інші – знаходяться на території Росії. Цемаха залишили на території України, і ніхто його навіть не охороняв", – пояснив він.
Як зазначив генерал-майор СБУ, "фігурант справи" – це не процесуальний статус.
"Фігуранти справи – це тисячі і тисячі мешканців Донбасу, які спостерігали рух "Бука", постріл, падіння... Це все свідки. "Фігуранти", як називають ЗМІ. Ви наполягаєте, що Цемах важливий. Але якщо він важливий – чому його залишили на території України?" – поцікавився він.
На переконання Вовка, судовий процес у справі про збитий "Боїнг" без Цемаха не розвалиться.
"Є приказка: з двох зол обирають менше. Моя особиста думка – як людини і громадянина – головне, звільнити наших полонених. А далі розберемося. Не пропаде справа "Боїнга" без Цемаха", – констатував екс-співробітник українських спецслужб.
Володимира Цемах відпустили просто із зали суду
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимир Цемах – колишній командир підрозділу протиповітряної оборони терористів в Сніжному – 27 червня був доставлений до Києва з "ДНР" в результаті проведеної спецоперації СБУ.
За рішенням суду Цемах був поміщений під варту.
З'явилася інформація, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Так, в мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він переховував установку "Бук", з якої збили лайнер.
30 серпня журналіст Юрій Бутусов висловив припущення, що Росія затягує обмін полоненими, щоб отримати Володимира Цемаха.
5 вересня Київська апеляційний суд відпустив Цемаха "під особисте зобов'язання". Це рішення викликало різку реакцію українців.
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