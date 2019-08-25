Справа Мартиненка: Ситник заявив про тиск 18 нардепів і трьох міністрів на суд

На судовому засіданні з обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Миколі Мартиненку перебували 18 нардепів і три діючі міністри, які здійснювали "тиск на суддю".

Про це заявив глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в ефірі "Українського радіо".

"Повертаючись до справи Мартиненка - коли слухався запобіжний захід, в залі судового засідання перебували 18 членів парламенту і три діючі міністри, які здійснювали безпосередній тиск на суддю", –сказав він.

Микола Мартиненко "Радіо Свобода"

За словами Ситника, в таких умовах дійсно дуже важко здійснювати правосуддя.

Також глава НАБУ зазначив, що у справах НАБУ жоден виправдувальний вирок не вступив у силу.

"Ще жодна справа не розвалена, тому що жодне рішення не вступило в силу, жоден виправдувальний вирок не вступив в силу. І це тільки перша інстанція", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Шевченківському суді Києва оприлюднили документи, які свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.

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