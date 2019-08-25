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Справа Мартиненка: Ситник заявив про тиск 18 нардепів і трьох міністрів на суд

1.8т Читати матеріал російською

На судовому засіданні з обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Миколі Мартиненку перебували 18 нардепів і три діючі міністри, які здійснювали "тиск на суддю".

Про це заявив глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в ефірі "Українського радіо".

"Повертаючись до справи Мартиненка - коли слухався запобіжний захід, в залі судового засідання перебували 18 членів парламенту і три діючі міністри, які здійснювали безпосередній тиск на суддю", –сказав він.

Микола Мартиненко

Микола Мартиненко

"Радіо Свобода"

За словами Ситника, в таких умовах дійсно дуже важко здійснювати правосуддя.

Також глава НАБУ зазначив, що у справах НАБУ жоден виправдувальний вирок не вступив у силу.

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"Ще жодна справа не розвалена, тому що жодне рішення не вступило в силу, жоден виправдувальний вирок не вступив в силу. І це тільки перша інстанція", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Шевченківському суді Києва оприлюднили документи, які свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.

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Особи
Микола Мартиненко Артем Ситник
Місце
Україна
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Overchuk Pavlo
Overchuk Pavlo
Сприводу міністрів - велике питання чи давили вони. Цього ніхто не бачив, а от Каленюк, подружка Шабуніна крик піднімала, ніби суд "надто швидко розглядає справу. Якось дивно це виглядало з її сторони
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Алапаев Константин
Алапаев Константин
та это конвульсии сытника. ему нужно показать, что он важен и нужен для ЗЕ, поэтому и парится. дело старое, ему года 2-3, а они за старое взялись, видимо сытник очень хочет прогнуться и остаться при власти
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Надавили на туза?
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