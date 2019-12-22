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22 грудня • оновлено в 17:14
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Справа Мартиненка на € 2,8 млн: у Швейцарії назвали ім'я спільника екснардепа

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У справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка про відмивання 2,8 млн євро, яким займається прокуратура Швейцарії, замішаний ще один громадянин України.

Як передає "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, другим підозрюваним виявився Павло Скаленко.

Як стверджують слідчі, вони в складі "злочинного угруповання" відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість і активи в Швейцарії та інших країнах, відмиваючи таким чином гроші.

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Повідомляється, що Мартиненко доручив Скаленку створити офшорну компанію в Панамі. Її директорами виступали різні громадяни цієї держави, але всі вони призначили Мартиненка уповноваженим представником.

Правоохоронці вважають, що спільник відкривав рахунки від імені офшорної компанії за вказівкою екснардепа і в документах вказував, що також є бенефіціарним власником активів самого Мартиненка.

Микола Мартиненко

Микола Мартиненко

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Микола Мартиненко
Місце
Швейцарія
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Такими сообщениями кормят плебс уже не годами, а десятилетиями. Такая инфа уже перестала вызывать эмоции. Лучше читателей удивите информацией сколько в прошлом месяце все силовые структуры вместе взятые со всех коррупционеров вернули в бюджет коррупционных денег и куда их потратили.
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