Справа Мартиненка на € 2,8 млн: у Швейцарії назвали ім'я спільника екснардепа

У справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка про відмивання 2,8 млн євро, яким займається прокуратура Швейцарії, замішаний ще один громадянин України.
Як передає "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, другим підозрюваним виявився Павло Скаленко.
Як стверджують слідчі, вони в складі "злочинного угруповання" відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість і активи в Швейцарії та інших країнах, відмиваючи таким чином гроші.
Повідомляється, що Мартиненко доручив Скаленку створити офшорну компанію в Панамі. Її директорами виступали різні громадяни цієї держави, але всі вони призначили Мартиненка уповноваженим представником.
Правоохоронці вважають, що спільник відкривав рахунки від імені офшорної компанії за вказівкою екснардепа і в документах вказував, що також є бенефіціарним власником активів самого Мартиненка.
Микола Мартиненко
Радіо Свобода
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Детективи НАБУ вручили повістку Мартиненку про виклик на допит ще восени 2018 року. Сторона звинувачення вимагала від суду взяти Мартиненка під варту або під заставу в 300 млн гривень. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляв, що екснардепу загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі. Він також розповів, що докази у справі екснардепа збиралися більше року.
Пізніше стало відомо, що Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів відразу декількох європейських країн. Один з епізодів стосується Швейцарії. Зокрема, передбачається, що контрольована Мартиненком компанія отримувала "відкати" за сприяння чеської компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.
Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів Мартиненка про визнання неприпустимими доказів, отриманих від Швейцарії на USB флеш-накопичувачі.
У Шевченківському суді Києва в січні 2019 року також ще оприлюднили документи, які свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.
У грудні в Швейцарії Мартиненку пред'явили офіційне звинувачення у справі у відмиванні 2,8 млн євро.
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